Ja Morant suspendu 8 matches par la NBA !

Nouvel épisode dans le feuilleton Ja Morant, puisque ESPN a indiqué que le meneur des Grizzlies avait rencontré aujourd’hui Adam Silver à New York, juste après avoir quitté le centre de soutien psychologique qu’il avait rejoint en Floride après s’être mis à l’écart du groupe de Memphis.

Quelques minutes après, ESPN a dévoilé les conclusions de l’enquête de la NBA et le meneur All-Star a écopé d’une suspension de huit matches.

Voici les termes du communiqué : « Le bureau de la ligue a mené une enquête sur l’incident du 4 mars. Sur la base des informations obtenues au cours de l’enquête, la ligue n’a pas conclu que l’arme en question appartenait à Ja Morant, ni qu’il l’avait apportée dans la boîte de nuit ou qu’il l’avait exposée au-delà du bref extrait. L’enquête n’a pas non plus révélé que Ja Morant possédait l’arme lors d’un déplacement avec l’équipe ou dans des installations de la NBA et les autorités du Colorado n’ont pas trouvé de motif suffisant pour inculper Ja Morant. »

Dans ce communiqué, Adam Silver a qualifié la conduite de Ja Morant de « irresponsable, imprudente et potentiellement très dangereuse », rappelant aussi que son geste « avait de graves conséquences compte tenu de son énorme cote et de son influence, en particulier parmi les jeunes fans qui l’admirent ».

Le commissioner rajoute toutefois : « Ja m’a également fait comprendre qu’il avait tiré les leçons de cet incident et qu’il comprenait que ses obligations et sa responsabilité envers les Grizzlies et l’ensemble de la communauté allaient bien au-delà de son jeu sur le terrain. »

A priori, Ja Morant peut retrouver les parquets le 20 mars prochain, face à Dallas, car les matchs déjà manqués par le meneur sont intégrés dans la suspension imposée par la NBA. Dans cette affaire, le All-Star va en tout cas perdre précisément 668 659 dollars de salaire.

Reste à voir les dégâts sur son image, son accord avec Powerade étant désormais en pause. Pour l’instant, Nike a de son côté soutenu le joueur de 23 ans, parce qu’il a expliqué assumer ses erreurs et vouloir se faire aider.

Mais comme Carmelo Anthony avant lui, Ja Morant va aussi devoir probablement faire un vrai ménage dans son entourage.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 Total 257 32 47.2 31.8 75.5 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.