Powerade met sa campagne publicitaire avec Ja Morant sur pause

C’est ce qui s’appelle un mauvais timing. Le 1er mars, Powerade relançait ainsi sa branche sportive avec Ja Morant, le premier athlète signé par la marque depuis plus de cinq ans. L’opération s’accompagnait de la campagne de publicité la plus importante de l’histoire de la boisson énergétique. Avec l’explosif et spectaculaire meneur des Grizzlies, Powerade pensait ainsi avoir trouvé l’ambassadeur parfait pour se relancer.

Les clips publicitaires sont ainsi sortis un peu partout, avec comme slogan « From underestimated to undeniable » soit « De sous-estimé à immanquable ». Problème : deux jours plus tard, Ja Morant se filmait avec une arme à feu dans un club de strip-tease, sur un live Instagram, et doit désormais attendre les résultats de l’enquête de la NBA.

Évidemment, Powerade et sa maison-mère Coca-Cola sont bien embêtés, surtout que le rachat de BodyArmor en novembre 2021 crée des doublons que la firme d’Atlanta a pour le moment bien du mal à gérer.

En tout cas, la campagne de publicité avec Ja Morant s’est logiquement faite très discrète, avant désormais de carrément disparaître. Les réseaux sociaux de Powerade et sa chaîne YouTube ne l’affichent ainsi plus du tout. La marque n’a pas communiqué sur le sujet et, pour l’instant, on peut imaginer qu’il ne s’agit que d’une pause.

Néanmoins, le partenariat sera logiquement en danger si jamais la NBA décide de sanctionner lourdement Ja Morant. Et quid de celui avec Nike, puisque l’équipementier avait également fait du meneur de Memphis l’une de ses nouvelles figures de proue ? Pour l’instant, la firme de Phil Knight joue également la montre.