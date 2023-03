Les Grizzlies savaient que Ja Morant était une bombe à retardement

En milieu de semaine, on a appris que Steven Adams avait déjà mis en garde ses jeunes coéquipiers, lors d’une réunion entre joueurs, sur leur attitude lors des matches à l’extérieur. Ja Morant était clairement dans le viseur, et son pétage de plomb du week-end dernier, dans le Colorado, semblait couver depuis un certain temps. C’est ce qu’a laissé entendre Taylor Jenkins, avant la rencontre face aux Warriors.

« Dans le passé, on a eu des discussions avec lui pour tenter de le guider et de l’aider à évoluer en tant que personne et en tant qu’homme » révèle le coach de Memphis. « Évidemment, c’est arrivé sur le devant de la scène l’autre jour, et on a mis cette procédure en action. »

Les Grizzlies étaient bien conscients que leur meneur était sur un fil, dans un entourage qui posait question, et ils voulaient éviter que ça dérape. « On espérait que cela n’arriverait jamais et que tout irait pour le mieux, mais il y a eu des discussions sur ce qu’il devait changer et c’est à ce moment-là que tout a commencé », ajoute Taylor Jenkins. Peut-être évoque-t-il cet incident après la rencontre face aux Pacers, qui avait conduit la NBA à interdire à un proche de Ja Morant de se rendre au Fedex Forum pendant un an, ou les embrouilles de l’été dernier.

Il y a donc eu des avertissements, mais la franchise a échoué à recadrer son joueur à temps, et il fallait sans doute un électrochoc. Désormais tout est mis en oeuvre pour le remettre sur le droit chemin. Cela prendra du temps, minimum quatre matches de plus. Peut-être davantage si la NBA le sanctionne.

« Il y a des étapes à franchir – sur le plan personnel et professionnel – comme il doit gérer certaines choses personnelles afin d’aller mieux » poursuit Taylor Jenkins. « Tout le monde veut savoir ce qu’il en est. C’est devenu un sujet brûlant. Mais il prend son temps. Il y a cette responsabilité d’aller mieux sur le plan personnel, et c’est un facteur important. »

Ja Morant n’est toutefois pas coupé de l’équipe, comme l’a expliqué Dillon Brooks après le match face aux Warriors.

« Il nous a appelés après le match pour nous féliciter. Il est de bonne humeur, il s’entraîne. Même s’il n’est pas à nos côtés, il reste avec nous. Toujours. C’est son équipe. Chaque jour, il nous envoie des messages de groupe, juste pour continuer à être nous. Il est toujours avec nous, chaque jour, et nous avons hâte qu’il revienne ».