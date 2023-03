Ja Morant accusé d’avoir frappé un adolescent et menacé le chef de la sécurité d’un centre commercial

Ça commence à faire beaucoup d’histoires autour de Ja Morant. Alors que son entourage a déjà beaucoup fait parler, l’attitude du meneur des Grizzlies hors des parquets se retrouve sous le feu des projecteurs.

Le Washington Post explique ainsi que le All-Star a été impliqué dans deux faits divers, l’été dernier. Un adolescent de 17 ans l’accuse ainsi de l’avoir frappé à une dizaine de reprises, suite à un match de basket au domicile du basketteur. Plus grave, le basketteur serait ensuite rentré chez lui pour ressortir avec une arme visible à la ceinture.

Après le dépôt d’une plainte, Ja Morant a admis aux policiers avoir frappé en premier, assurant tout de même avoir été menacé par l’adolescent, qui lui aurait lancé le ballon de basket au visage et se serait rapproché de lui l’air menaçant. L’adolescent assure lui qu’il n’a fait que renvoyer le ballon au meneur des Grizzlies aussi fort que ce dernier le lui avait envoyé, et que le cuir avait seulement glissé des mains du basketteur.

Dans tous les cas, la justice locale avait décidé de laisser tomber l’affaire, faute de preuves tangibles.

Quatre jours plus tard, Ja Morant s’est retrouvé impliqué dans une autre embrouille. Cette fois, c’est sa mère qui a d’abord eu un problème avec un employé d’un magasin Finish Line. Appelé, le meneur est arrivé sur place avec neuf amis à lui, refusant de partir, malgré les demandes répétées du chef de la sécurité du centre commercial.

Un ami du Grizzly aurait frappé le chef de la sécurité, qui assure que Ja Morant l’a menacé au moment où le groupe s’en allait en expliquant à ses potes qu’il voulait savoir à quelle heure il finissait le travail.

Personne n’a toutefois été arrêté dans cette deuxième affaire. Jim Tanner, l’agent de Ja Morant, a répondu qu’il s’agissait de « rumeurs sans fondement et de ragots diffusés par des personnes motivées pour abattre Ja et ternir sa réputation afin d’assurer leur propre gain financier ». Il explique que « toutes les allégations impliquant une arme à feu ont fait l’objet d’une enquête complète et n’ont pas pu être corroborées. Cela inclut l’enquête de la NBA le mois dernier, dans laquelle aucune preuve n’a été trouvée. »

Quant à la bagarre avec l’adolescent, Jim Tanner assure que c’était « purement de la légitime défense. Encore une fois, après une enquête approfondie des forces de l’ordre, elles ont décidé de ne pas inculper Ja d’un quelconque crime ». Ja Morant avait d’ailleurs lui aussi déposé plainte contre l’adolescent pour des menaces contre sa famille.