Stats & Highlights | Philadelphie tranquille, Chicago et Indiana coulent

Qui des Bulls ou des Pacers gagneront les premiers ? Car les deux franchises sont dans le rouge : battu par Utah, Indiana est désormais sur cinq défaites de suite, Chicago sur quatre après son revers face au Magic. Une de ces deux séries noires va s’arrêter car le prochain match est justement un Indiana – Chicago !

Pour Philadelphie, tout va bien avec un troisième succès de suite, face aux faibles Rockets. Les Hornets, contrairement à Chicago et Indiana, sont parvenus à se donner de l’air avec une victoire face aux Hawks.

Enfin, les Pelicans ont remporté sur le fil leur rencontre à Oklahoma City. C’est leur quatrième victoire en cinq matches.

Indiana – Utah : 117-123

Tout s’est joué dans le dernier quart-temps entre les deux équipes, au terme d’une rencontre équilibrée. Dans le troisième déjà, Tyrese Haliburton et Jordan Clarkson se livrent un beau duel, avec 13 points du premier et 15 pour le second.

L’arrière du Jazz continue ensuite avec cinq points dans les deux dernières minutes pour écarter les Pacers. Lauri Markkanen (29 points comme son coéquipier) enfonce le clou avec quatre lancers-francs dans les quinze dernières secondes. Cinquième défaite de suite pour Indiana.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 144 ATL 138 CLE 117 SAS 109 IND 117 UTH 123 PHI 123 HOU 104 MIA 108 DEN 112 NYK 124 BRO 106 CHI 91 ORL 100 OKC 100 NOR 103 DAL 121 MIN 124 GSW 135 WAS 126 POR 127 LAL 115

Charlotte – Atlanta : 144-138

Quand les Hornets sont adroits de loin et affrontent une formation qui ne défend pas (ou très peu), ils peuvent gagner des matches. La preuve face aux Hawks. LaMelo Ball (30 points, 15 passes) et ses coéquipiers entament la partie avec un 7-0. Jamais ils ne lâcheront leur avance. Gordon Hayward inscrit 21 points en première période et les Hornets arrivent au dernier quart-temps avec un matelas confortable.

Ils prennent même rapidement 17 unités d’avance. C’est alors que Trae Young et sa bande se révoltent et reviennent. Il n’y a plus que deux points à deux minutes de la fin. Young tente sa chance derrière l’arc mais Mark Williams le contre, puis va ensuite marquer sur la contre-attaque pour valider la victoire de Charlotte. La première après sept défaites de suite.

Philadelphie – Houston : 123-104

Aucun problème pour Philadelphie face à Houston, la plus mauvaise équipe de la ligue. Les Texans ont tenu en premier quart-temps, mais le second fut une souffrance avec énormément de déchets : 19 points inscrits à 7/24 au shoot, avec aucun panier primé et sept ballons perdus…

Les Sixers maintiennent leur écart avec James Harden (29 points, 10 passes) et Tyrese Maxey (26 points) puis accélèrent en dernier quart-temps avec un 18-3 pour définitivement tuer les Rockets. Sixième défaite consécutive pour la franchise texane.

Chicago – Orlando : 91-100

Encore une rencontre décevante et une défaite des Bulls. Maladroits et imprécis (14 % à 3-pts, 16 ballons perdus), les joueurs de Billy Donovan ont couru après le Magic toute la partie. En troisième quart-temps, Gary Harris Jr. et Franz Wagner frappent à 3-pts et donnent dix points d’avance au Magic.

La suite pour Chicago ? Patrick Williams manque un shoot facile sous le cercle, Ayo Dosunmu se fait contrer et Zach LaVine fait un marcher… Jusqu’à la fin, quand les Bulls arriveront à marquer et à se rapprocher, le Magic aura toujours une réponse, avec un des frères Wagner ou avec Wendell Carter Jr., voire Paolo Banchero. Quatrième défaite de suite pour Chicago.

Oklahoma City – New Orleans : 100-103

De retour de blessure, Brandon Ingram est très en forme en février, il le prouve encore. L’ailier All-Star a marqué les douze premiers points de son équipe en moins de quatre minutes. Avec ses 16 points, les Pelicans entament le match avec 65 % de réussite au shoot en premier quart-temps. Ingram (34 points) sera déjà à 23 unités à la pause et New Orleans aura logiquement dominé la première période. Il faut attendre le retour des vestiaires pour voir Oklahoma City réagir.

Les Pelicans passent à côté du troisième quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey et les autres en profitent. New Orleans stoppe l’hémorragie avec un 8-0 pour commencer le dernier acte, mais le Thunder a encore des ressources. Malheureusement pour eux, un ballon perdu et des lancers-francs de Trey Murphy III les plombent. Les joueurs de Mark Daigneault auront le dernier shoot pour égaliser, mais Isaiah Joe manque sa tentative à 3-pts.

