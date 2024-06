Les Warriors se réveillent face aux Wizards

Dans le sillage de 21 points du duo Kristaps Porzingis – Bradley Beal, les Wizards dominent le premier quart-temps face à des Warriors qui continuent sur leur lancée désastreuse de leur contre-performance face aux Lakers deux jours plus tôt. Washington termine le premier quart-temps sur un 21-9 pour prendre dix points d’avance (39-29).

Kendrick Nunn pousse l’avance des Wizards à +15, avant que les Warriors ne réagissent enfin (44-29). Le trio Donte DiVincenzo – Jonathan Kuminga – Ty Jerome amène une énergie folle, Klay Thompson fait parler la poudre et Golden State termine la mi-temps sur un 42-22 pour prendre l’avantage (71-66).

La défense des Wizards est dépassée et l’adresse de Golden State fait la différence. Andrew Wiggins et Jordan Poole mettent chacun deux 3-points, avant qu’un 3/3 longue distance de JaMychal Green ne fasse monter l’écart à +20 (106-86) !

Les Wizards répondent toutefois par un 15-2 à cheval sur les troisième et quatrième quart temps grâce à Kendrick Nunn, Daniel Gafford, et Deni Avdija pour faire douter le Chase Center (108-101). Une fois n’est pas coutume, Golden State garde son sang froid en fin de match. Andrew Wiggins et Kevon Looney mènent un 11-2 qui assure la victoire des Warriors pour leur dernier match à domicile avant le All-Star Game.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kristaps Porzingis met les Wizards sur orbite. Derrière 16 points du Letton en premier quart-temps, Washington s’est baladé dans la défense des Warriors. Draymond Green, qui avait pris une faute technique après 87 secondes de jeu, était lui aussi impuissant. Les Dubs sont systématiquement passés sous les écrans, offrant des tirs en rythme aux Wizards. Ces derniers ont marqué 23 de leurs 31 premiers tirs dont 7 sur 11 à 3-points, pour compter 15 points d’avance.

– Klay Thompson ponctue le retour des Warriors avec autorité. À la rue contre les Lakers, Klay Thompson a longtemps maintenu Golden State en embuscade avant de voir ses coéquipiers se réveiller. Le 42-22 passé par les Warriors aux Wizards a complètement changé la physionomie du match. À la recherche systématique du tir primé pendant les 15 premières minutes du match, les Dubs se sont enfin mis à attaquer le cercle pour déstabiliser la défense de Washington. Comme un symbole, c’est un dunk de Klay Thompson sur la tête de Kristaps Porzingis qui a ponctué la première mi-temps.

– 60% de réussite et la défaite pour Washington. Les Wizards ont été insolents d’adresse pendant toute la rencontre mais ils ont tout de même perdu au Chase Center. Pourquoi ? Leurs 17 ballons perdus ont donné 10 tirs de plus aux Warriors, et ces derniers ont été quasiment aussi adroits (58%). Les hommes de Steve Kerr ont cependant pris 13 tirs de plus à 3-points que les Wizards et en ont marqué huit de plus pour terminer la rencontre à 20 sur 40 !

TOPS/FLOPS

✅ Andrew Wiggins. L’ailier des Warriors a réalisé un de ses meilleurs matchs depuis son retour de blessure, avec 29 points, 7 rebonds et 4 passes.

✅ Kevon Looney. Le pivot des Warriors répond toujours présent. Draymond Green gêné par les fautes, il a pris ses responsabilités des deux côtés du terrain pour finir en double-double (13 points, 13 rebonds, 4 passes).

✅ ⛔Klay Thompson. Le « Splash Brother » a marqué 20 de ses 27 points en première mi-temps et il est devenu le 12e joueur de l’histoire à passer la barre des 2 100 tirs à 3-points inscrits en carrière. Il n’a toutefois marqué que 4 de ses 13 tentatives de loin.

✅ ⛔ Kristaps Porzingis – Bradley Beal. Les deux stars ont marqué 67 points à eux deux à 64% de réussite aux tirs, mais leurs 8 ballons perdus et leur manque de résistance en défense auront été de trop pour espérer l’emporter.

⛔ Draymond Green. Il était étrangement excité en début de match. Il a écopé de sa quinzième faute technique de la saison et de trois fautes rapides en première mi-temps. Il n’a joué que 23 minutes pour 4 points, 6 passes et 0 rebond !

LA SUITE

Golden State (29-28) : déplacement chez les Clippers mardi.

Washington (26-30) : déplacement à Portland mardi.

