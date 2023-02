Les Wolves résistent à l’éruption tardive de Kyrie Irving

Deuxième match pour le tandem Luka Doncic – Kyrie Irving et deuxième défaite. Deux jours après leur revers en prolongation à Sacramento, qui venait clore un « road trip » plutôt positif, les Mavs n’ont pas su rebondir à domicile face aux Wolves, qui restaient, eux, sur une très lourde défaite concédée sur le parquet des Grizzlies.

Les joueurs du Minnesota ont fait une bien meilleure impression cette nuit avec un Anthony Edwards leader au « scoring », soutenu par cinq coéquipiers à 10 points ou plus, dont plusieurs joueurs en grande réussite (Rudy Gobert, Jaden McDaniels). En face, près de 80% de la marque a reposé, sans surprise, sur les épaules de la paire Doncic – Irving, bien soutenue par Christian Wood en première période notamment.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kyrie Irving bat les Wolves dans le quatrième. Il a en gros fallu attendre trois quart-temps pour voir les Mavs réagir un peu en défense. Menés de 11 points après deux quart-temps (54-65), puis de… 26 (63-89) après six minutes désastreuses dans la foulée du passage au vestiaire, les Texans partaient de loin à l’entame du dernier quart-temps (82-100). C’est là que Kyrie Irving, entouré d’un cinq plus défensif (Frank Ntilikina, Theo Pinson…), a commencé à se réveiller. Agressif vers le cercle dès la première possession de la période, il a porté son équipe qui s’est enfin montrée capable d’enchaîner quelques stops en défense. La recrue texane a poursuivi son festival en attaque au point de finir à 26 unités sur la période, contre 24 aux Wolves. Insuffisant toutefois pour l’emporter.

– Le ratage sur la dernière possession. Avec 15 secondes à jouer et trois points de retard, les Texans avaient de quoi viser l’égalisation. Cette dernière possession a mal démarré avec la remise en jeu de Theo Pinson vers Luka Doncic, déviée par Jaden McDaniels. Le Slovène a pu récupérer le cuir et le transmettre directement à Kyrie Irving. Les deux superstars ont échangé les fixations passes mais Jaden McDaniels et Anthony Edwards ont tenu bon en défense. Si bien que malgré les feintes de tirs, les Texans n’ont pas pu s’offrir l’occasion de shooter et l’ancien joueur des Nets a fini par mal ajuster une passe vers Theo Pinson. Ballon perdu et victoire des Wolves.

– Le « tie breaker » pour les Wolves. Ce match était la troisième et dernière confrontation entre les deux équipes. Et les Wolves ont remporté cette mini-série avec cette deuxième victoire. Autrement dit : les Wolves disposent du « tie breaker » en cas d’égalité à la fin de la saison. Avec les bilans respectifs à l’heure actuelle – seulement une défaite de différence – ce n’est peut-être pas si anecdotique…

TOPS/FLOPS

✅ L’équilibre du cinq des Wolves. En échangeant D’Angelo Russell pour récupérer Mike Conley, Minnesota a peut-être fait un ajustement payant car si le second est moins scoreur que le premier, il stabilise davantage l’attaque des Wolves, chez qui les finisseurs ne manquent pas. Le match de cette nuit en est une bonne illustration puisqu’aux côtés d’un Anthony Edwards en mode All-Star, la paire Rudy Gobert – Jaden McDaniels a signé un impressionnant 16/17 aux tirs, tandis que Kyle Anderson et Naz Reid ont tous les deux apporté en sortie de banc.

✅ Kyrie Irving. Mark Cuban pouvait jubiler à proximité du banc des Mavs. En recrutant un tel talent, les Texans savent que ce genre d’éruption offensive est possible avec Kyrie Irving. Après trois quart-temps relativement discrets et poussifs niveau adresse, le meneur de jeu a pris les choses en main dans le dernier quart-temps, Luka Doncic étant sur le banc pour débuter. Pénétrations, claquettes, tirs à 3-points en premier intention en transition… L’ancien joueur des Nets a fait la totale aux Wolves.

⛔ Le manque de protection de cercle des Mavs. Gêné par les fautes, Dwight Powell a peu joué. Et son remplaçant Christian Wood n’est pas connu pour ses qualités de protecteur de cercle. Les Wolves ne se sont donc pas privés pour inscrire 64 points dans la raquette adverse, soit dix plus que les Texans. Les visiteurs, qui ont également gagné la lutte au rebond, ont pu compter sur la seule présence de Rudy Gobert qui, même sans contrer, reste une force dissuasive majeure pour l’équipe d’en face.

LA SUITE

Dallas (31-28) : déplacement à Denver, mercredi.

Minnesota (31-29) : réception des Wizards, jeudi.