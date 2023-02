Cette fois, le Heat craque sur la fin face aux troupes de Nikola Jokic

La donne ne s’annonçait pas évidente en l’absence de Jamal Murray et Aaron Gordon mais Denver a réussi à garder le cap sur le parquet Miami, également privé de nombreux éléments (Kyle Lowry, Tyler Herro, Victor Oladipo).

Le Heat a toutefois soutenu la comparaison en premier quart-temps (36-27), porté par un Bam Adebayo en grande forme, avant de rentrer dans le rang. La suite a en effet été plus compliquée, notamment à cause de la montée en puissance d’un Nikola Jokic devenu inarrêtable.

Les Nuggets ont d’abord repris la tête suite à un 14-4 pour débuter le deuxième quart-temps avec deux paniers de Thomas Bryant, et des 3-points signés Christian Braun et Kentavious Caldwell-Pope (40-41) avant de laisser le « Joker » faire son show. Le pivot a ainsi passé cinq paniers et décalé Bruce Brown et Michael Porter Jr à 3-points pour permettre à son équipe de garder le cap à la pause (62-65).

Alors que la maîtrise semblait du côté des Nuggets après un nouveau passage remarqué de Nikola Jokic pour contribuer à faire passer l’écart à +10 (79-89), Miami a trouvé les ressources pour se ressaisir. Il y a eu un dunk d’Orlando Robinson puis un panier de Max Strus pour réduire l’écart à 12 minutes de la fin (83-89), puis un 7-0 avec la paire Strus-Bouyea aux commandes pour relancer complètement le match (90-91).

Tout près du but, le Heat s’est finalement écroulé en concédant un 8-2 alimenté par le trio Braun-Porter Jr-Green (96-103). Les deux derniers paniers de Bam Adebayo ainsi que le 3-points de Gabe Vincent (servi par Adebayo) n’auront pas suffisamment pesé dans la balance. Miami a multiplié les erreurs en attaque dans le final, entre les mauvais choix et les lancers manqués de Max Strus ou l’incroyable raté de Jimmy Butler qui aurait pu ramener son équipe à -2 à 13 secondes du terme.

A l’arrivée, c’est donc Denver qui a empoché sa 40e victoire de la saison (108-112).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le final raté du Heat. Sur ses trois précédents matchs, Miami avait brillé par son côté tueur dans le « money time » avec des courts mais précieux succès face à Indiana, Houston et Orlando. Mais Denver est une formation d’un tout autre calibre face à qui la moindre erreur se paie cash. En l’occurrence, le Heat en a fait beaucoup trop dans le final pour espérer prétendre à la victoire, avec en point d’orgue l’immanquable de Jimmy Butler, venu conclure une série de mauvais choix offensifs de la part des Floridiens.

– Encore une masterclass pour Nikola Jokic. Les duels entre le « Joker » et les plus grands pivots de la ligue sont toujours attendus. Après s’être fait piétiner par Joel Embiid à Philly fin janvier, le Serbe s’est racheté en dominant Rudy Gobert récemment et donc cette nuit en sortant une prestation proche de la perfection face à un Bam Adebayo également très bon. L’international américain a fait de son mieux, même s’il a été parfois difficile de rivaliser face à tant de justesse.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Le Serbe a commencé à prendre le match à son compte au milieu du deuxième quart-temps pour participer à replacer Denver en tête puis à creuser l’écart après le repos. Sa ligne de stats a (encore) de quoi faire mal au crâne à ses adversaires : 27 points à 12/14 au tir, 12 rebonds, 8 passes décisives, 0 ballon perdu, le tout en 34 minutes.

✅ Le collectif des Nuggets. C’est à croire que le QI basket du Serbe est contagieux car les Nuggets ont joué plutôt juste cette nuit malgré des absents de taille. Ça s’est traduit par une menace et une marque équilibrée (8 joueurs à 8 points et plus) et 34 passes décisives.

✅ Thomas Bryant. Après avoir joué deux minutes à Charlotte, le pivot a disputé son premier « vrai » match avec sa nouvelle équipe et s’est montré plutôt à son aise avec 10 points à 4/5 au tir et 2 rebonds en 14 minutes. Des relais qui ont apporté un plus, et c’est intéressant dans la perspective d’économiser Nikola Jokic.

✅⛔️ Jimmy Butler. C’est lui qui a été le plus proche de valider un triple-double avec ses 24 points, 10 rebonds et 9 passes décisives. Plutôt bon durant tout le match, il a un peu gâché sur la fin entre sa tentative contrée par Michael Porter Jr et son lay-up tout cuit qui a roulé sur le cercle.

⛔️ Max Strus. Ok, il a été le principal artisan de la remontée du Heat entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième. Mais 20 tirs tentés ? Dont 14 à 3-points pour 4 réussis ? C’est beaucoup trop pour lui, et ça s’est sans doute traduit par un manque de lucidité (et de jambes) sur la fin. A ses côtés, Gabe Vincent, très bon samedi à Orlando, aurait par exemple « mérité » de prendre plus de tirs.

LA SUITE

Miami (32-26) : le Heat entame un road-trip périlleux de quatre matchs, à commencer par Brooklyn ce mercredi (01h30).

Denver (40-18) : gros match en perspective avec la réception de Dallas ce mercredi (03h00).