Damian Lillard et les shooteurs de Portland giflent les Lakers

Pas de LeBron James ni de Jerami Grant ou Jusuf Nurkic, mais bien Damian Lillard (40 points, 6 rebonds, 5 passes), qui n’est toujours pas redescendu de son petit nuage sur le plan offensif : 36.9 points de moyenne depuis 19 matchs et aucune sortie sous la barre des 24 points depuis le… 6 janvier !

Dans le sillage de leur incandescent meneur All-Star, les Blazers n’ont logiquement fait qu’une bouchée des Lakers à domicile (127-115), en grande partie grâce à leur folle et insolente adresse à 3-points : 23 paniers de loin, en 47 tentatives, soit un joli 49% de réussite !

Amplement suffisant pour mettre les coéquipiers d’Anthony Davis (19 points, 20 rebonds, 3 contres) hors d’état de nuire et l’emporter dans ce duel entre adversaires directs dans la course au play-in.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un déluge de 3-points s’abat sur Los Angeles. Carnage, c’est le mot. Auteurs de 23 paniers à 3-points (contre 12 en face, et heureusement que Malik Beasley a relevé la note dans le dernier acte…), les Blazers ont vite fait voler en éclats la stratégie défensive des Lakers. Sous l’impulsion de Damian Lillard, mais également Matisse Thybulle, Anfernee Simons, Shaedon Sharpe, Nassir Little ou Trendon Watford, Portland n’a pas arrêté d’artiller avec succès derrière l’arc. En particulier dans cette première mi-temps à sens unique (65-46), où les hommes de Chauncey Billups ont planté 17 tirs de loin, dont 8 pour le seul Lillard…

— Damian Lillard en pleine bourre. Déjà le 11e match de la saison à 40 points ou plus pour le meneur des Blazers, inarrêtable en première mi-temps : 30 points, à 10/16 au tir mais surtout 8/12 à 3-points ! Rapidement en confiance au shoot, il a allumé sans relâche chacun de ses défenseurs dès qu’il a bénéficié d’un minimum d’espace. Une démonstration à laquelle les Dennis Schröder, D’Angelo Russell et autres Austin Reaves n’ont pu qu’assister sans réagir, jusqu’à sa sortie prématurée en vue du « back-to-back » face à Washington. Il fallait bien ça pour guider tout Portland vers un précieux succès dans la course au Top 10.

— Los Angeles a tenu cinq minutes. Auteurs d’un bon départ, qui leur a valu de mener 14-5 peu avant la moitié du premier quart-temps, les Lakers ont lâché prise et sombré devant les innombrables réussites à 3-points des Blazers, rendues possibles par leur défense aux abonnés absents. C’est simple : de 14-5, les hommes de Darvin Ham sont passés à 19-34 (soit un… 29-5 concédé !), avant de ne pas plus se réveiller dans le deuxième quart-temps. La seconde période a ensuite été synonyme de long « garbage time », permettant à Anthony Davis et Malik Beasley de gonfler leurs stats dans le vide, sans relancer LA pour autant.

TOPS/FLOPS

✅ Matisse Thybulle. On aurait aussi pu citer l’apport de Shaedon Sharpe en sortie de banc (15 points), mais on préfère retenir la première sortie réussie de l’Australien sous ses nouvelles couleurs : 14 points, 6 rebonds et 3 contres en 26 minutes, à 4/6 à 3-points. Régulièrement laissé libre derrière l’arc, l’ancien joueur des Sixers a pris un malin plaisir à convertir ses tentatives primées pour punir la défense californienne, en plus de contribuer à faire vivre une soirée délicate à D’Angelo Russell et surtout Dennis Schröder. Et quand Thybulle est dans un bon soir offensivement, tout ne peut (généralement) qu’aller bien pour son équipe…

⛔ Dennis Schröder. Il restait sur deux belles sorties, à 25 points et 12 passes puis 26 points, mais l’Allemand est rentré dans le rang cette nuit : 2 points (et 6 passes) en 30 minutes, à un vilain 1/7 au shoot (dont 0/2 à 3-points). Jamais dans le coup et dans l’incapacité de trouver son rythme en attaque, il a vite plombé plus qu’autre chose les Lakers, en manque de points et de solutions au scoring. Pire : Damian Lillard lui a fait la totale en défense, histoire de bien finir de lui pourrir sa soirée.

⛔ Cam Reddish. Si les Blazers se sont dans l’ensemble régalés dans la « défense » de Los Angeles, l’ancien joueur des Hawks et des Knicks a néanmoins été le seul à galérer et ne pas profiter des journées portes ouvertes côté Lakers pour soigner ses stats : 5 points en 19 minutes, mais à 2/8 au shoot (dont 1/5 à 3-points). Dommage, car il restait sur un premier match intéressant avec Portland, mais la preuve qu’il lui faudra définitivement trouver de la régularité pour s’imposer à Portland, et plus globalement dans cette ligue.

LA SUITE

Portland (28-29) : « back-to-back » contre Washington, dans la nuit de mardi à mercredi (04h00).

Los Angeles (26-32) : réception de New Orleans, dans la nuit de mercredi à jeudi (04h00).