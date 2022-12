Stats & Highlights | Nikola Jokic est géant, Kevin Durant renversant, Chicago déprimant

Les Hornets sont tombés sur trop fort, beaucoup trop fort. Nikola Jokic a été énorme avec un triple-double XXL : 40 points, 27 rebonds et 10 passes. Kevin Durant, auteur de 43 points, dont 26 dans le troisième quart-temps face à Detroit, n’est pas mal non plus.

Les Bulls ne peuvent pas en dire autant. Leur défense a coulé à Minnesota, avec 150 points dans les dents. Avec une septième défaite en neuf matches, les joueurs de Billy Donovan sont vraiment dans le dur.

Detroit – Brooklyn : 121-124

Kevin Durant (43 points) a renversé les Pistons. Ces derniers avaient 17 points d’avance à la pause mais en troisième quart-temps, la star des Nets domine l’équipe de Detroit à elle seule : 26 points inscrits, contre 25 pour les Pistons.

Durant commence ensuite le dernier quart-temps sur le banc, laissant Kyrie Irving faire l’écart. Les Nets vont tenir aux lancers-francs dans les derniers instants, face à Killian Hayes (10 points, 8 passes) et sa bande, et l’emporter. Bojan Bogdanovic a eu la balle d’égalisation, mais il s’est manqué. Sixième victoire de rang pour Brooklyn.

Minnesota – Chicago : 150-126

La défense des Bulls a totalement coulé. Sans Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns à ses côtés, Anthony Edwards s’est occupé de tout avec 37 points et 11 passes et il a fait la différence en fin de troisième quart-temps. L’arrière a marqué six points dans un 9-1 de Minnesota.

Surtout, il a volé un ballon sur une remise en jeu avant de marquer à 3-pts, au buzzer. Il y a alors 16 points d’écart et Chicago ne reviendra pas en dernier acte et enregistre une quatrième défaite de suite.

Denver – Charlotte : 119-115

Portés par les 20 rebonds de Nikola Jokic en première période, les Nuggets sont devant à la pause. Le pivot marque ensuite 11 points en troisième quart-temps et Denver prend le large.

Les Hornets vont résister jusqu’au bout. LaMelo Ball les ramène à seulement trois points dans les dernières minutes. Jokic fait encore le boulot, à la passe ou aux points, pour donner de l’air à Denver. Avec énorme triple-double (40 points, 27 rebonds et 10 passes), il scelle la victoire des siens aux lancers-francs. Huitième défaite de suite pour Charlotte.