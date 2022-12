Face aux Lakers de LeBron James, les Wizards plongent encore

Pour leur premier match depuis l’annonce de la blessure d’Anthony Davis, qui va manquer plusieurs semaines de compétition, les Lakers ont dû batailler jusqu’au bout mais ils se sont imposés face aux Wizards (119-117).

La soirée a bien failli tourné au cauchemar pour les Californiens alors que LeBron James (33 points, 9 passes, 7 rebonds) a presque commis une perte de balle sur l’ultime action, avant d’aller récupérer le cuir pour le donner à Thomas Bryant (16 points, 10 rebonds) seul sous le cercle pour le panier de la gagne à 7 secondes du gong.

Sur l’attaque suivante, Kyle Kuzma (22 points, 16 rebonds) n’a pas réussi à conclure derrière l’arc, et Washington encaisse une nouvelle défaite, leur dixième de rang, de loin la pire série actuelle dans la Ligue (devant les 8 revers consécutifs de Charlotte) ! Ça fait même 13 défaites sur leurs 14 dernières sorties…

C’est forcément dommage pour les Wizards qui ont réussi à s’accrocher jusqu’au bout, derrière le retour aux affaires de Bradley Beal (29 points) qui avait manqué les six matchs précédents. Mais, encaissant un 8-0 à cinq minutes de la fin, les joueurs de la capitale fédérale ont finalement dû capituler. Une nouvelle désillusion.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Lakers dans la douleur. Vainqueurs de trois de leurs quatre derniers matchs, les Lakers remontent peu à peu dans la hiérarchie à l’Ouest, et ils le font à la dure, sans Anthony Davis blessé et qui risque d’être sur le flanc pour un bout de temps. « Les blessures font partie de la Ligue et malheureusement, il a eu les blessures qu’il a eues », souffle Darvin Ham. « Mais il n’est pas temps de pleurer et de s’apitoyer sur notre sort. La saison n’a pas débuté depuis longtemps et on doit simplement continuer à avancer, et pour lui, ça veut dire retrouver la santé. »

— Les Wizards sans profondeur, et sans défense… Derrière leurs premières options, qui ont répondu présent pour l’essentiel, avec Bradley Beal à 29 points, Kyle Kuzma à 22 points et 16 rebonds et même Kristaps Porzingis à 21 points et 11 rebonds, Washington n’a pas réussi à trouver de secondes lames. Monte Morris (7 points à 3/10 aux tirs), Corey Kispert (6 points à 2/5 aux tirs) ou encore Will Barton (5 points à 2/8 aux tirs) n’ont quant à eux pas réussi à régler la mire. Et puis, ces Wizards sont tout simplement trop tendres défensivement, laissant les Lakers à 50% de réussite aux tirs.

TOPS/FLOPS

✅ LeBron James. Pour le quatrième match de suite, « King James » a dépassé la trentaine (33 points, 9 passes, 7 rebonds), et pour la quatrième fois de suite, à 50% aux tirs et plus. S’il n’arrive toujours pas à frapper derrière l’arc, il fait toujours parler sa puissance près du cercle et en percussion. Un nouveau match de patron, avec la passe décisive du match pour Thomas Bryant.

✅ Thomas Bryant. Déjà très bon face à Denver lors du match précédent, à 21 points à 9/11 aux tirs, Thomas Bryant a de nouveau brillé, et face à son ancien club en sus. À 16 points et 10 rebonds, il signe un joli double-double, marqué par son dunk décisif à 7 secondes de la fin.

✅⛔ Kyle Kuzma. Si certains retiendront son tir manqué à la dernière seconde, Kyle Kuzma a bel et bien réalisé un solide match avant ça, avec 22 points et 16 rebonds, un record de saison. Lui aussi face à son ancien club, il s’est remonté les manches pour aller au mastic, mais ça n’a pas suffi.

⛔ Monte Morris. Plus sollicité en ce mois de décembre, il a répondu présent globalement avec 14 points et 6 passes de moyenne. Mais, hier soir, il a eu plus de mal à maintenir son rythme actuel. À 3/10 aux tirs seulement, l’arrière vétéran n’a pas pu aider son équipe. Un cruel manque sur les lignes arrières.

LA SUITE

LA Lakers (13-16) : déplacement à Phoenix cette nuit.

Washington (11-20) : déplacement à Phoenix mardi.