Orlando double la mise à Boston !

On n’arrête plus Orlando ! Comme il l’avait fait récemment face à Toronto à la maison, le Magic a remporté son « back-to-back » sur le parquet de Boston, privé de Jayson Tatum pour raisons personnelles. Menés par un Paolo Banchero de gala, les troupes de Jamahl Mosley ont résisté jusqu’au bout pour décrocher leur sixième victoire de rang.

Le Magic a réussi une très bonne entrée en matière, avec un passage remarqué de Paolo Banchero et deux paniers de Cole Anthony pour mettre les Floridiens sur orbite (18-26). Mais Orlando n’a pas su capitaliser sur cette bonne entame, la faute à une défense trop permissive. Les 3-pts de Malcolm Brogdon, Marcus Smart et le lay-up de Jaylen Brown ont ainsi remis les Celtics en tête presque dans la foulée (31-30).

Paolo Banchero est revenu à temps pour relancer la machine. Le premier choix de la dernière Draft a planté deux missiles à 3-pts avant de laisser le soin à Bol Bol d’enchaîner 5 points, dont un 2+1, pour offrir un +10 aux siens (35-45). Le tandem s’est relayé avec brio jusqu’à la pause, entre la claquette de Bol et le « and-one » de Banchero, 22 points à l’heure du repos (41-50).

Les locaux ont retrouvé leur adresse extérieure au retour des vestiaires, débutant le troisième quart-temps à 4/6 à 3-pts, avec encore Jaylen Brown pour replacer Boston devant (57-56). La lutte s’est intensifiée et, alors que Paolo Banchero avait redonné un peu d’air aux siens, Jaylen Brown a galvanisé le TD Garden en claquant deux dunks en transition (71-68).

Orlando n’a pas baissé sa garde et a pu compter sur les 11 points d’Admiral Schofield, dont trois paniers derrière l’arc, pour tenir les Celtics en respect à l’entrée du « money-time » (84-83). Paolo Banchero et Franz Wagner, toujours de loin, ont alors placé Boston dos au mur (89-93).

Malgré la réponse de Malcolm Brogdon depuis le corner, les deux rebonds offensifs de Markelle Fultz ont permis au Magic de rester en position de force à 14 secondes de la fin. Après un échange de balles perdues sur remise en jeu, Moritz Wagner a finalement converti ses deux lancers, pour faire passer les Floridiens à +3 (92-95).

La dernière tentative de Grant Williams a 3-pts a à peine effleuré le cercle, et c’est Jamahl Mosley et son équipe qui ont pu lever les bras au bout du suspense.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Orlando passe la sixième. Qui aurait pu imaginer une telle série il y a dix jours, quand le Magic perdait un neuvième match de suite et pointait à 5 victoires pour 20 défaites ? Le déclic s’est soudainement produit et, en plus de faire très bonne figure en défense, les Floridiens ont développé un arsenal offensif plus qu’intéressant autour de Franz Wagner, avec une flopée de joueurs qui montent en puissance. Tel Paolo Banchero sur cette rencontre, venu récompenser le match plein de toute l’équipe.

– L’attaque de Boston mise à rude épreuve. La meilleure attaque de la ligue a globalement été très bien tenue par la défense mise en place par Jamahl Mosley. Maladroits de loin (12/47), les Celtics ont ainsi terminé la première mi-temps à 41 points, leur plus petit total de la saison. Idem à la fin du match, avec seulement 92 points marqués.

TOPS/FLOPS

✅ Paolo Banchero. Une première mi-temps impressionnante (7/12 au tir, dont 4/4 à 3-pts) et une présence dans les moments forts des troisième et dernier quarts-temps, même s’il a forcé quelques possessions sur la fin. Son meilleur match de la saison, dans une victoire qui vient confirmer sa bonne tenue dans la série en cours du Magic.

✅ Franz Wagner. Seulement 12 points, mais c’est le joueur sur lequel Orlando s’est reposé pour tenir le choc dans le final, avec principalement du drive, mais aussi ce tir à 3-pts qui a fait beaucoup de mal à Boston, pour passer à +4.

✅ Admiral Schofield. Le facteur X de la rencontre côté Floridien, puisqu’il s’est enflammé au moment où l’on pouvait penser qu’Orlando allait finir par craquer. Sa séquence de trois paniers à 3-pts au début du dernier acte a été précieuse pour la suite.

✅⛔️ Jaylen Brown. Il a tenu la baraque en l’absence de Jayson Tatum, mais avec pas mal de déchet à l’arrivée, dont un 2/10 à 3-pts et 5 ballons perdus. Surtout, pourquoi ne prend-il pas le dernier shoot ?

✅⛔️ Grant Williams. De l’engagement, beaucoup de bonne volonté, mais malheureusement pas d’adresse pour lui sur ce match (1/7 de loin). Il a hérité d’un tir difficile pour envoyer les deux équipes en prolongation et le miracle n’a pas eu lieu.

LA SUITE

Boston (22-9) : les Celtics recevront les Pacers ce mercredi (01h30).

Orlando (11-20) : le Magic est attendu à Atlanta dès lundi soir (01h30).