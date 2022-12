À Indiana, les Knicks passent à 7/7

Que ce fut serré et indécis entre les Pacers et les Knicks cette nuit. Au coude-à-coude de la première à la dernière minute, ou presque, les deux équipes ne se sont pas lâchées de la soirée (19 changements de leader !), nous offrant évidemment un money-time à suspense.

À l’arrivée, ce sont finalement les joueurs de New York, renversants dans les derniers instants, qui ont pris le dessus (109-106) sur ceux d’Indianapolis. En grande partie grâce aux excellentes prestations de Jalen Brunson (30 points), RJ Barrett (24 points) et Julius Randle (25 points, 14 rebonds), chefs de file de cette franchise new-yorkaise qui renforce sa place dans le Top 6 de l’Est.

Pour Indiana en revanche, c’est une quatrième défaite en cinq matchs, synonyme de sortie du Top 8 de cette même conférence. Gare à ne pas trop s’installer dans une période de doute…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le « Big Three » de New York au rendez-vous. Si les Knicks sont en mesure de compter sept victoires d’affilée aujourd’hui, c’est parce que Jalen Brunson, RJ Barrett et Julius Randle ont été grands face aux Pacers. À tour de rôle, ils ont ainsi alimenté la marque de leur équipe, inscrivant 79 des 109 points (!) de cette dernière. En plus de se montrer déterminants dans les dernières minutes, pour arracher ce nouveau succès avec notamment deux paniers et une interception de Jalen Brunson, ainsi que des lancers de Julius Randle. Tom Thibodeau peut donc se réjouir d’une telle performance de son trio majeur…

— Indiana a lâché prise au pire moment. Encore en tête de deux possessions (104-98) à deux minutes de la fin, les Pacers ont ensuite disparu. Punis par Jalen Brunson dans le jeu et Julius Randle aux lancers-francs, mais également plombés par deux pertes de balle préjudiciables, les hommes de Rick Carlisle ont gâché là en un rien de temps l’avance qu’ils s’étaient donnés du mal à construire tout au long de ce dernier acte. Fort regrettable…

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Hield/Nesmith. Si Jalen Brunson, RJ Barrett et Julius Randle ont indéniablement été les plus en vue dans ce match, Buddy Hield (23 points) et Aaron Nesmith (23 points, 10 rebonds) n’ont pas non plus été en reste dans le camp adverse. Inspirés au shoot, et notamment au shoot à 3-pts (9/16 en cumulé), les deux extérieurs des Pacers ont longtemps joué les leaders d’attaque de leur franchise. Bien muselés et forcément moins influents qu’à l’accoutumée, les Tyrese Haliburton, Myles Turner et autres Bennedict Mathurin se sont logiquement effacés, afin de leur laisser toute la lumière le temps d’une soirée.

⛔ Myles Turner. Comme évoqué plus haut, le pivot des Pacers est passé complètement à côté de sa rencontre : 6 points (et 8 rebonds) en 33 minutes, à 2/10 aux tirs (dont 2/8 à 3-pts) et 0/4 aux lancers, sans jamais peser offensivement. Surtout, Mitchell Robinson (10 points, 13 rebonds, 4 contres) s’est permis en prime de le dominer défensivement, dans ce « match dans le match » entre deux des meilleurs contreurs de la ligue. Une performance à oublier, donc.

⛔ Le banc de New York. Oui, Jalen Brunson, RJ Barrett et Julius Randle se sont chargés de tout côté Knicks, mais c’est aussi parce que leurs coéquipiers, et notamment les remplaçants new-yorkais, ne se sont pas montrés à la hauteur lorsque leur coach a fait appel à eux. En témoignent ces 14 petits points inscrits, au total, par Immanuel Quickley, Isaiah Hartenstein, Jericho Sims et Miles McBride, les quatre seuls entrants pour New York, dans cette nouvelle rotation à neuf joueurs de Tom Thibodeau. Beaucoup trop peu, quand on sait que les Pacers ont pu s’appuyer sur 35 points de leur second-unit.

LA SUITE

Indiana (15-16) : déplacement à Boston, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).

New York (17-13) : réception de Golden State, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30).