Portés par un immense Jordan Poole, les Warriors enfoncent les Raptors

Le retour à la maison n’a rien changé pour les Raptors, battus sur leur parquet par les Warriors, après quatre défaites de suite à l’extérieur au cours des dix derniers jours.

Malgré l’absence de Stephen Curry, et dans une moindre mesure du régional de l’étape Andrew Wiggins, les Warriors ont passé une très bonne soirée en attaque (53% de réussite aux tirs), s’en remettant surtout à Jordan Poole pour alimenter la marque, le jeune arrière des tenants du titre s’offrant en effet son nouveau record en carrière aux points, avec 43 unités.

Pour les Raptors, c’est en revanche une nouvelle soirée difficile en attaque (42% aux tirs, moins de 40% derrière l’arc), même si Pascal Siakam (27 points, 5 rebonds et 6 passes) et Fred VanVleet (22 points, 4 rebonds et 8 passes) se sont vaillamment démenés.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jordan Poole taille patron. Positionné en porteur de balle principal, le jeune arrière des Warriors a tout simplement signé le meilleur match offensif de sa carrière, sur le sol canadien : 43 points ! Avec des pourcentages de réussite aux tirs très bons, 14/23 dont 5/11 à 3-points, qui ont reflété une bonne sélection de shoot et surtout une confiance absolue en son poignet droit. On note aussi une bonne alternance dans ses décisions, puisque 10 de ses points ont été marqués sur la ligne des lancers-francs : « JP » ne s’est pas contenté de dégainer, il a aussi attaqué efficacement le cercle.

– Un succès référence pour relancer la machine, côté Warriors ? Battus à trois reprises consécutivement depuis le début de leur « road-trip », les hommes de Steve Kerr se sont imposés facilement, en dominant et sans offrir la moindre possibilité à leurs adversaires d’espérer. Le succès s’est surtout construit avec une attaque très efficace : 31 passes décisives pour 43 tirs marqués, pour la plupart des tirs en rythme qui résultaient d’un bon mouvement de balle. Les pourcentages en attestent : 53% de réussite, notamment boostée par un énorme 18/39 derrière l’arc. Idéal pour faire le plein de confiance après trois revers de suite, et pourquoi pas pour lancer une série de victoires, alors que les Nets et des Knicks, les deux meilleures équipes de la conférence Est en ce moment (6 victoires de suite pour les premiers, 7 de suite pour les seconds), sont au programme pour boucler le « road-trip ».

TOPS & FLOPS

✅ Klay Thompson. Pas au mieux physiquement depuis le début du « road-trip » de son équipe, l’arrière des Warriors a trouvé du rythme dans cette rencontre, et est parvenu à peser en attaque : 17 points à 6/14 aux tirs, dont 3 tirs primés. Sans oublier 7 rebonds et 4 passes pour signer un match complet. On est encore loin du Klay Thompson des plus belles heures, mais ce fut assurément rassurant, et surtout encourageant pour la suite et la fin du « road-trip ».

✅ Draymond Green. Il a démarré très fort, avec 13 points et un 3/3 derrière l’arc dès le premier quart-temps, avant de rentrer progressivement dans le rang à mesure que le match se déroulait, laissant les extérieurs des Warriors gérer le « scoring » pour se concentrer sur les autres domaines. Mais sans faire de bruit, sa performance a été très complète, comme il en a l’habitude : 17 points, 9 rebonds et 5 passes. Une journée de travail comme une autre pour Draymond Green.

✅ Pascal Siakam. Peu de motifs de satisfaction pour les Raptors à l’issue de cette rencontre, mais le Camerounais a clairement été le meilleur joueur de son équipe. Même si un peu maladroit près du cercle (9/20), alors qu’à l’inverse il a trouvé la cible avec régularité derrière l’arc (3/5), l’ailier-fort des Raptors a déployé un volume de jeu important, et une pression régulière sur le cercle (6/7 aux lancers-francs). Mais un sentiment d’impuissance reste en tête, à cause de la large défaite des Raptors.

⛔️ Le « spacing » des Raptors. On le sait, Nick Nurse aime jouer grand. À l’entre-deux de ce match, seul Fred VanVleet mesurait moins de deux mètres dans le cinq majeur des Raptors. Et si un tel choix offre assurément un avantage de taille et d’envergure pour défendre, il apporte son lot de points négatifs. Le tir extérieur, parmi les plus conséquents. Les Raptors n’ont en effet inscrit « que » 13 tirs extérieurs (en comparaison aux 18 pastilles des Warriors), dont 8 inscrits par « FVV » et Malachi Flynn. Autrement dit, les grands n’apportent aucun « spacing » (à l’exception de Siakam qui a marqué 3 tirs derrière l’arc). Cette famélique adresse extérieure étant en grande partie la raison pour laquelle l’attaque des Raptors est si à la peine ces derniers temps, on peut se demander si Masai Ujiri, maintenant que la date du 15 décembre est passée, ne va pas commencer à sérieusement songer à un transfert, pour peut-être équilibrer les forces en attaque…

LA SUITE

– Raptors (13-17) : « back-to-back » à Philadelphie (01h00)

– Warriors (15-16) : réception des Warriors, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30)