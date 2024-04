Les Raptors en quête désespérée d’adresse

La double confrontation en Floride entre Orlando et Toronto a mal tourné pour les Canadiens. Alors que le Magic s’avançait pourtant avec le bonnet d’âne de la conférence Est sur la tête, les Raptors sont retombés dans leurs travers, avec une attaque en difficulté et des soucis récurrents sur le tir à 3-points.

Le premier match remporté par Orlando 113-109 n’avait déjà pas été rassurant dans l’exercice (10/35), le deuxième (111-99) a été affligeant avec un triste 24% d’adresse, à 6/25 derrière l’arc. Le pire, c’est que les Raptors ont plutôt pris soin du ballon hier avec seulement 9 ballons perdus, et qu’ils ont en plus assez bien défendu pour provoquer 18 « turnovers » adverses. Mais ces 18 ballons perdus n’ont généré que 23 points derrière…

« Quand on provoque autant de ballons perdus, on doit scorer plus. Ce sont 18 chances de revenir sur eux, et finir avec un peu plus d’un point par possession récupérée, ce n’est pas suffisant », a déploré le coach, Nick Nurse.

Quand rien ne va…

Ce dernier a certes dû composer avec un roster malmené par les blessures depuis le début de saison, mais le retour de Pascal Siakam était censé lancer définitivement la machine.

Cette nuit, le Camerounais s’est assez vite retrouvé hors d’état de nuire à cause des fautes. Les sorties prématurées du « principal créateur » de l’équipe n’ont pas arrangé la mission du coach des Raptors, qui doit en plus composer avec ses shooteurs actuellement dans le dur.

« On a du mal à sooter en ce moment. OG a eu des soucis au niveau de la main avec laquelle il shoote, ce qui l’a probablement affecté. Freddy (VanVleet) n’est clairement pas en osmose avec son tir en ce moment. Et on compte beaucoup sur ces deux gars, avec Gary (Trent Jr). On doit juste trouver en moyen de recommencer à en mettre quelques-uns ».

Pour couronner le tout, OG Anunoby souffre d’une autre blessure, à la hanche, qui l’a empêché d’être de la partie cette nuit. Si on ajoute à cela le nouveau match sans en attaque de Scottie Barnes (3/13 au tir) et Fred VanVleet (4/11), ça fait effectivement beaucoup. Pour le meneur de Toronto, il suffit de pas grand-chose pour que la roue tourne à nouveau en faveur de son équipe et change la dynamique dans laquelle les siens sont actuellement piégés.

« On a besoin de voir certains de ces tirs rentrer. Sinon, l’adversaire devient de plus en plus agressif, et gagne en confiance si vous ne les réussissez pas. Et c’est ce qu’on a vu ce soir. Ce n’est pas une défaite que l’on prend à la légère, au regard des standards qu’on veut afficher. Mais ils ont mieux joué que nous deux matchs d’affilée. Il faut les féliciter », a-t-il déclaré, en refusant donc tout sentiment de panique.

Pour les Raptors, qui affichent désormais un bilan négatif, l’opposition devrait en plus monter d’un cran lors des trois prochains matchs à domicile, face à Sacramento, Brooklyn, puis Golden State.