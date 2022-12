NCAA | Présentation de la conférence Big Ten

Après un premier mois de saison centré sur les matchs hors-conférence, débute cette semaine la seconde partie de la saison, celle des matchs de conférence. Pendant quatre mois, jusqu’aux tournois de conférence de la fin de saison qui précèdent la « March Madness », les différents programmes du pays vont en effet affronter les équipes de leurs conférences respectives.

Basket USA vous propose pour l’occasion une preview de chaque conférence du « Power Six », les six conférences majeures de la première division NCAA : ACC, Big East, Big Ten, Big 12, SEC et Pac-12.

Et après l’ACC et la Big East, place aujourd’hui à la Big Ten.

Une conférence référencée mais qui n’a plus remporté le moindre titre national depuis 2000, quand Tom Izzo et Michigan State l’emportaient contre Florida.

La saison dernière était particulièrement décevante pour la Big Ten, puisque si neuf équipes se sont qualifiées pour la « March Madness », seules deux ont atteint la deuxième semaine de la compétition. Autrement dit, sept équipes sur neuf ont été éliminées durant les deux premiers tours, quand les deux autres (Michigan et Purdue) ont pris la porte au troisième tour.

Du point de vue des pros, la Big Ten a tout de même placé deux joueurs dans le Top 5 de la dernière Draft : Keegan Murray (Iowa) à Sacramento en 4e position, et Jaden Ivey (Purdue) à Detroit au rang suivant.

Les équipes

– Illinois Fighting Illini (#1 de la conférence en 2021/22)

– Wisconsin Badgers (#2 en 2021/22)

– Purdue Boilermakers (#3 en 2021/22)

– Iowa Hawkeyes (#4 en 2021/22)

– Rutgers Scarlet Knights (#5 en 2021/22)

– Ohio State Buckeyes (#6 en 2021/22)

– Michigan State Spartans (#7 en 2021/22)

– Michigan Wolverines (#8 en 2021/22)

– Indiana Hoosiers (#9 en 2021/22)

– Maryland Terrapins (#10 en 2021/22)

– Penn State Nittany Lions (#11 en 2021/22)

– Northwestern Wildcats (#12 en 2021/22)

– Nebraska Cornhuskers (#13 en 2021/22)

– Minnesota Golden Gophers (#14 en 2021/22)

Les enjeux

– L’émergence de Kris Murray. Nous en avions parlé avant le début de la saison : Kris Murray, pour sa troisième universitaire, est prêt à sortir de l’ombre de son frère Keegan. Après un mois dans l’exercice 2022/23, il a en tout cas joint l’acte à la parole, en affichant des solides moyennes de 19.4 points et 10.1 rebonds. Dans son élan, Iowa a remporté six de ses sept premiers matchs, et s’impose comme un outsider sérieux dans la Big Ten, derrière un trio Illinois – Indiana – Purdue qui semble clairement se détacher du reste de la conférence.

– Purdue encore plus fort que l’an passé ? Là aussi, nous avons déjà abordé le sujet la semaine dernière, après leur victoire au tournoi sponsorisé par Nike à Portland. Autour d’un exceptionnel Zach Edey désormais au centre de l’attaque (23.3 points, 12.8 rebonds), Purdue se réinvente cette saison, et apparait même meilleur que l’exercice précédent, ou du moins plus équilibré, quand Jaden Ivey était là. Il faut maintenant confirmer ce très solide début de saison (7 victoires en autant de matchs) face aux équipes de la Big Ten, mais les Boilermakers, classés 4e du Top 25 de l’Associated Press cette semaine, apparaissent clairement comme la meilleure équipe de la conférence, et le favori pour le titre. Même si le plus dur reste à venir, et que la saison est encore longue.

– L’année du retour au sommet des Hoosiers ? De retour à la « March Madness » la saison dernière, pour la première fois en six ans, les Hoosiers veulent passer à la vitesse supérieure dès cette saison, à l’image de leur coach Mike Woodson qui déborde d’ambitions. Après un mois écoulé dans la saison, et alors que les matchs de conférence vont être un révélateur de vérités sur le niveau véritable de cette équipe, Indiana est invaincu (7 victoires en 7 matchs) et se classe à la 14e place du Top 25 de l’AP. Sur le papier, il s’agit du meilleur roster de la conférence. Dans les faits, la meilleure équipe est actuellement Purdue. On peut compter sur les Hoosiers pour tout faire pour prouver le contraire, et valider une montée en puissance très sympathique à observer depuis la saison dernière, pour ce programme absolument mythique du paysage universitaire.

– Dans le Michigan, Wolverines et Spartans encore bloqués dans le ventre mou ? La saison dernière, Michigan et Michigan State avaient terminé la saison en Big Ten avec un bilan de 11 victoires et 9 défaites, terminant respectivement à la 7e et 8e place. Cette saison, il semblerait bien que les deux mythiques programmes du Michigan soient destinés au même sort. C’est en tout cas ce que semble indiquer le début de saison poussif des deux équipes : 5 victoires et 3 défaites pour Michigan, 5 victoires et 4 défaites pour Michigan State. Les deux rivaux présentent des effectifs cohérents, mais néanmoins clairement moins denses et talentueux que les cadors attendus de la conférence, le trio Illinois – Indiana – Purdue. A moins d’une montée en puissance fulgurante ces prochains mois dans le calendrier de conférence, Wolverines et Spartans devraient une nouvelle fois souffrir de leur plafond collectif assez bas, et finir la saison dans le ventre mou de la Big Ten.

– Illinois, Meurs un autre jour. Premier de la Big Ten l’an passé malgré le départ d’Ayo Dosunmu vers la NBA, le Fighting Illini devrait une nouvelle fois se maintenir aisément au sommet de la conférence cette saison, malgré le départ du pivot Kofi Cockburn (20.9 points et 10.6 rebonds la saison passée). Leur premier mois de la saison (7 victoires en 8 matchs), marqué notamment par des victoires contre UCLA (#8 du Top 25) et Texas (#2), atteste en tout cas de leur solidité collective. C’est bien la force de ce programme d’Illinois, qui sait se réinventer chaque saison. Cette année, le patron offensif est l’ailier Terrence Shannon Jr. (19.6 points, 6.2 rebonds et 3.1 passes), et on trouve autour de lui un collectif solide de bons « role players » (Coleman Hawkins à 10 points et 6.1 rebonds, le « freshman » Skyy Clark à 7.8 points, 3.9 rebonds et 2.3 passes ou encore l’ancien ailier de Baylor Matthew Mayer, à 7.3 points et 4.2 rebonds). Cette version 2022/23 d’Illinois est probablement meilleure que la version 2021/22, et il est certain que le programme coaché par Brad Underwood figure parmi les grands favoris pour le titre.

Le jouer à suivre : Trayce Jackson-Davis

Nous avons longuement hésité avec Zach Edey de Purdue, mais notre choix se porte finalement sur le pivot des Hoosiers, Trayce Jackson-Davis.

Le pilier du projet de Mike Woodson, leader offensif des Hoosiers 14e du Top 25 de l’AP, est sur les bases d’une nouvelle saison XXL après le premier mois de la saison : 18.3 points à 67.5% aux tirs, et 8.6 rebonds.

S’il voudra évidemment mener le plus loin possible cette équipe d’Indiana qui a des ambitions, il n’en n’oubliera pas pour autant certains objectifs personnels, comme bien sûr la NBA. « Senior » cette saison, « TJD » devrait effectivement se présenter à la Draft 2023 dans quelques mois. Probable choix du second tour, il voudra peaufiner sa cote cette saison, en faisant une nouvelle fois étage de son délicieux « skillset » au poste bas et sur « pick-and-roll ».

Pronostic : Purdue

Nous misons sur un titre des Boilermakers en Big Ten, pour cette saison 2022/23. Idéalement lancés par un premier mois vierge de la moindre défaite et estampillé de victoires de référence face à Gonzaga et Duke, Zach Edey et ses coéquipiers abordent les matchs de conférence avec une dynamique enviée par une grande partie du pays, et font incontestablement figure, à l’heure d’écrire ces lignes, de clairs favoris pour la suprématie de la conférence.