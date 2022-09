NCAA | Mike Woodson ne cache pas ses ambitions pour ses Hoosiers

Engagé comme « head coach » de la fac’ mythique d’Indiana en mars 2021, son alma mater puisqu’il y était joueur entre 1976 et 1980, Mike Woodson n’a pas trainé pour insuffler une nouvelle dynamique chez les Hoosiers.

Sous la houlette de l’ancien tacticien des Hawks et des Knicks, qui était donc un coach « rookie » sur le circuit universitaire l’an passé, le programme basé à Bloomington s’est en effet qualifié pour le tournoi final de la saison NCAA pour la première fois depuis 2016. Et si les Hoosiers ont certes perdu dès le premier tour de la « Big Dance », ce retour constituait une première étape cruciale vers les sommets du circuit universitaire, pour le dixième programme le plus victorieux de l’histoire du championnat (1 890 victoires, cinq titres NCAA).

Car le constat revient en boucle : à Indiana, les standards et les attentes ont toujours été élevés, et la récente période creuse, en termes de résultats, n’est clairement pas représentative de la riche histoire du programme.

Les Hoosiers sont une institution du paysage universitaire, et c’est donc précisément la raison pour laquelle Mike Woodson ne cache pas ses ambitions : s’il est revenu, ce n’est pas pour autre chose que des titres.

Les attentes, moteur de son projet

« Je prends chaque saison l’une après l’autre, je dirais même chaque entrainement l’un après l’autre. Je suis ici pour gagner des titres de conférence Big Ten, et un titre national. C’est tout ce qui m’intéresse » a ainsi déclaré Mike Woodson à l’occasion du « media day ». « Je ne vais pas choisir un autre discours, ou guider mon équipe vers un autre objectif. S’ils sentent que le challenge est trop important pour eux, alors ils ne devraient pas être ici. »

Dès cette saison, sa seconde à Bloomington, « Woody » aura l’occasion de se battre pour des titres, comme il le souhaite. Du moins sur le papier, car les Hoosiers repartent au combat avec un effectif quasiment inchangé, et qui figure parmi les (probables) dix à quinze meilleurs du pays pour la saison 2022/23. Statistiquement parlant, en termes de production, Mike Woodson peut ainsi compter sur le retour de 82.8% des points marqués l’an passé, 86.2% des rebonds captés et 79.3% des passes décisives distribuées.

Une continuité appréciable pour le tacticien de 64 ans, qui reconnait que les Hoosiers sont dans des dispositions favorables pour réaliser une grande saison, et entend se nourrir de ces attentes pour motiver sa troupe.

« Les attentes seront toujours élevées [ici]. Quand j’ai pris le job, je suis arrivé entouré d’attentes à satisfaire. Ce programme est construit de la sorte. C’est comme ça. Et je ne vais certainement pas fuir ces attentes, ni laisser mes joueurs les fuir ! On doit signer une grande saison, réaliser de belles choses. Et je vais les pousser dans cette direction » a ainsi conclu un Mike Woodson surmotivé à l’idée de ramener ses Hoosiers vers les sommets.