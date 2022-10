NCAA | Kris Murray prêt à sortir de l’ombre de son frère

La saison passée, à Iowa, pendant que son frère Keegan crevait l’écran et s’imposait comme un « lottery pick » indiscutable (23.5 points à 55.4% aux tirs, 8.7 rebonds), Kris Murray a attendu son heure sans broncher.

Arrivés ensemble à la rentrée 2020 sur le campus d’Iowa City, les deux jumeaux n’ont effectivement pas vraiment connu la même trajectoire, puisque l’actuel rookie des Kings était un « role player » utile dès sa première année, avant de devenir une des stars du circuit universitaire pour sa seconde saison.

Pour Kris, il a fallu prendre son mal en patience : à peine plus de 3 minutes en moyenne en 2020/21, puis 17.9 minutes l’an dernier, pour 9.7 points et 4.3 rebonds.

Une progression discrète mais réelle, qui laisse présager une explosion pour la troisième saison, maintenant que Keegan Murray n’est plus dans les parages et que les rênes de l’attaque vont logiquement lui revenir.

« Il était temps qu’on change de trajectoire » a ainsi confié Kris Murray, qui a brièvement testé les eaux NBA au printemps avant de revenir sur le campus. « Il s’éclate à Sacramento et je sais qu’il est heureux d’être là-bas, pendant que moi je m’éclate ici pour une année de plus. »

S’imposer comme Kris, pas comme le frère de Keegan

D’ores et déjà considéré comme un potentiel choix du premier tour de la Draft 2023, Kris Murray a ainsi hâte de voler de ses propres ailes sur le terrain, alors que de nombreux scouts NBA auront les yeux braqués sur lui cette saison, après le succès de son frère l’an passé.

« Je suis enthousiaste à l’idée de montrer ce que je peux faire cette année. Ce sera forcément un peu différent sans Keegan, car il me facilitait la vie sur le terrain » a-t-il concédé, avant de prévenir qu’il sera moins scoreur mais plus « all-around » que son frère avec les Hawkeyes. « Nous sommes cependant deux joueurs vraiment différents selon moi. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte. Je ne vais pas marquer 23 points en moyenne comme lui. Je vais me trouver quelque part entre 15 et 20 points, mais j’aurai aussi quatre ou cinq passes par match. »

Fran McCaffery confirme que la montée en puissance de Kris Murray, sur tous les plans, s’observe déjà. « Il accepte cette responsabilité. Offensivement, il est bien plus agressif. Il l’était déjà l’an dernier, mais vous voyez ce que je veux dire. Et défensivement, il est toujours au bon endroit » a ainsi conclu le coach des Hawkeyes.