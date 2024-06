Stats & Highlights | Fin de série pour Minnesota, Denver au contact de Phoenix

Après cinq victoires de suite, les Wolves ont chuté. Une défaite à Charlotte qui fait mal car Rudy Gobert et compagnie avaient bien commencé. De leur côté, les Rockets ont bien résisté à un duo Trae Young (44 points) – Dejounte Murray (39 points) qui était en grande forme.

Miami fait le doublé avec un deuxième succès consécutif contre Washington, Philadelphie est sérieux contre Orlando et les Bulls s’inclinent en prolongation face au Thunder. Brooklyn, toujours sans défense, est dominé par Indiana.

Les Suns ont bataillé pour écarter les Pistons mais restent ainsi leaders de la conférence Ouest. Derrière eux, Denver suit le rythme en allant gagner à Los Angeles face aux Clippers.

Charlotte – Minnesota : 110-108

Les Wolves sont toujours aussi irréguliers et n’arrivent pas à faire une rencontre entière. Cette fois, à Charlotte, ils ont réussi leur première mi-temps avec 30 points du duo Anthony Edwards – Karl-Anthony Towns. Puis, en troisième quart-temps, tout s’effondre.

Kelly Oubre Jr. et Terry Rozier font très mal à la défense, qui coule totalement. Les Hornets ont jusqu’à 14 points d’avance en début de dernier acte, mais Rudy Gobert (17 points, 17 rebonds) et sa bande reviennent, malgré leur maladresse de loin, sans parvenir à s’offrir une chance de l’emporter. On notera le bon match de Theo Maledon, qui termine avec 14 points, 7 rebonds et 3 passes décisives.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 110 MIN 108 ORL 99 PHI 107 NYK 129 POR 132 BOS 122 SAC 104 IND 128 BRO 117 MIA 110 WAS 107 HOU 128 ATL 122 MEM 132 NOR 111 MIL 117 CLE 102 OKC 123 CHI 119 SAS 94 LAL 105 PHO 108 DET 102 GSW 129 UTH 118 LAC 104 DEN 114

Orlando – Philadelphie : 99-107

Le retour de Paolo Banchero n’a pas suffi. Même en évoluant sans ses stars (Joel Embiid, James Harden et Tyrese Maxey), les Sixers avaient de la ressource. Ils ont renversé la tendance après la pause.

En troisième quart-temps, ils sont plus adroits et Shake Milton se montre. Il terminera avec 24 points, 10 passes et 9 rebonds. Le Magic ne sera jamais loin, mais Philadelphie garde le contrôle pour l’emporter sans trembler.

Houston – Atlanta : 128-122

Un duo Trae Young – Dejounte Murray de feu (83 points à eux deux), une avance de plus de dix points en troisième quart-temps, un Stephen Silas en face qui prend une faute technique… Comment les Hawks ont-ils pu perdre ce match ?

Les Rockets ont entamé le dernier acte avec un 8-0. Atlanta réagit, mais les Texans récidivent avec un 8-2. Les deux formations sont à égalité à cinq minutes du terme. Jalen Green (30 points) donne alors l’avantage aux siens, Garrison Mathews assure aux lancers-francs et Jabari Smith Jr. termine.

Indiana – Brooklyn : 128-117

La défense des Nets a encore montré des signes de faiblesse. Brooklyn a été sérieux en début de match, bien lancé par Ben Simmons et Kyrie Irving. Mais au fur et à mesure de la rencontre, les Pacers ont pu marquer, et marquer beaucoup, notamment en obtenant des lancers-francs.

En dernier acte, Kevin Durant donne tout avec 20 points. Mais l’ailier tombe sur un Bennedict Mathurin très tranchant lui aussi, avec 16 points en dernier quart-temps. Buddy Hield ajoute un 3-pts important et les Pacers s’imposent.

Miami – Washington : 110-107

Les Wizards ont pris le meilleur départ, prenant jusqu’à douze points d’avance en première mi-temps. Le Heat va rapidement revenir et tout va se décider dans les dernières minutes.

Un grand Bam Adebayo (38 points, record de saison) va dominer les joueurs de la capitale. Aux lancers-francs ou avec un panier capital, l’intérieur fait mal dans les deux ultimes minutes. Caleb Martin s’occupe de Bradley Beal pour éviter une prolongation et Miami s’impose pour la deuxième fois de suite contre Washington.

Oklahoma City – Chicago : 123-119 (après prolongation)

Avec 30 points et surtout avec ses lancers-francs, Shai Gilgeous-Alexander a eu le dernier mot face aux Bulls. Le Thunder avait les commandes après 36 minutes, mais un gros Zach LaVine en dernier quart-temps (12 points) a permis à Chicago d’arracher une prolongation.

Ensuite, la star du Thunder obtient trois lancers-francs après une faute de DeMar DeRozan, à moins de trente secondes du terme. Il inscrit les trois, puis l’ailier des Bulls manque sa tentative. « SGA » se retrouve de nouveau sur la ligne, il ne tremble pas et avec ses cinq points en quelques secondes, il valide la victoire d’Oklahoma City.

Phoenix – Detroit : 108-102

Un très bon Killian Hayes (17 points, 9 passes, 8 rebonds) et les Pistons ont tout donné, mais les Suns ont réussi à s’en sortir. Profitant de la maladresse des troupes de Monty Williams et d’un Bojan Bogdanovic à 15 points à la pause, Detroit est dans le match.

Avec un 8-0, les Pistons restent même au contact jusqu’à la fin. Mais les Suns sortent les muscles, avec des rebonds offensifs et un Deandre Ayton bien présent (28 points). Dixième victoire en onze matches à domicile pour les finalistes 2021.

LA Clippers – Denver : 104-114

Les Nuggets ont passé un 9-0 en milieu de premier quart-temps, pour ensuite conserver cette avance toute la rencontre. C’est un résumé rapide, mais sans Kawhi Leonard, Paul George et Luke Kennard, les Clippers n’avaient pas les armes pour bousculer les Nuggets.

Malgré un très bon John Wall (23 points, record de saison) et un dernier effort en début de dernier quart-temps, les joueurs de Tyronn Lue sont dominés. Le 10-0 des Nuggets et d’Aaron Gordon (29 points) va définitivement écarter les Californiens.

