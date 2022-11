En puissance, les Bucks renversent les Cavaliers

Battus pour la première fois en cinq matches, les Cavaliers ont peut-être vu cette nuit le chemin qui les séparait d’un vrai candidat au titre dans leur défaite 117-102 à Milwaukee.

Alors qu’ils menaient de 11 points à la mi-temps, après avoir même compté jusqu’à 16 points d’avance, les coéquipiers de Donovan Mitchell ont subi la soudaine révolte des Bucks. En huit minutes, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo signent un 23-2 ! Discret jusque-là à cause des fautes, Jrue Holiday prend le match à son compte, en attaque comme en défense. En second rideau, Brook Lopez joue les épouvantails, et Giannis Antetokounmpo profite des espaces pour marquer avec la faute, comme sur ce alley-oop poster sur le pauvre Dean Wade. Au propre comme au figuré, les Cavaliers sont KO debout, au point d’inscrire seulement 10 points dans le 3e quart-temps.

Avec une avance de 14 points à l’entame du dernier quart-temps, les Bucks peuvent voir venir, et c’est Giannis qui se charge de maintenir l’écart, avec même un 3-points et des lancers (103-86). Et quand Donovan Mitchell entretient un petit espoir, le trio Holiday-Carter-Matthews signe un 8-0 pour passer l’écart à +22 (111-89) au début du « money time ». Un dernier « run » qui signe le début du « garbage time » avec l’entrée des remplaçants.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 3e quart-temps à sens unique. C’est la première fois depuis 2019 que les Bucks limitent un adversaire sous les 15 points dans un quart-temps. Tout est parti des arrières avec un tandem Holiday-Carter ultra-agressif sur Darius Garland et Donovan Mitchell, et surtout l’énorme couverture de Brook Lopez. Les « stops » créent des occasions de jeu rapide, et Giannis s’est régalé.

– Beaucoup d’absents… Cette belle affiche était amputée de nombreux joueurs majeurs. À Milwaukee, toujours pas de Khris Middleton, ni de Pat Connaughton. Aux Cavaliers, il manquait Kevin Love et Caris LeVert, et pour ne rien arranger, Jarrett Allen s’est blessé à la hanche après un contact avec Giannis.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Fâché depuis plusieurs matches avec ses lancers-francs, le « Greek Freak » s’est vengé sur les Cavaliers avec un beau 10 sur 14 sur la ligne. Encore un match plein, sans forcer, avec 38 points dont 9 dunks (!!!), 9 rebonds et 6 passes à 65% aux tirs.

✅ Brook Lopez. Le « game changer » par son intimidation et ses contres en deuxième mi-temps. Les Cavaliers, certes privés de Jarrett Allen ou d’un Kevin Love qui aurait pu l’éloigner du cercle, se sont empalés sur lui.

✅ Donovan Mitchell. Le plus régulier des Cavaliers avec ses 29 points à 11 sur 24 aux tirs. Contrairement à Garland, il n’a pas craqué sous la pression après la pause, et il a entretenu un petit espoir dans le 4e quart-temps.

⛔️ Evan Mobley. Le talentueux intérieur des Cavaliers a vécu une soirée compliquée face à Lopez. Privé de Jarrett Allen, il s’est retrouvé bien seul face à la puissance de la « frontline » des Bucks.

LA SUITE

Milwaukee (13-5) : réception des Mavericks dimanche soir.

Cleveland (12-7) : déplacement à Detroit dimanche.