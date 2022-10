Stats & Highlights | Les Bucks toujours invaincus, les Nets et les Grizzlies chutent

En forme, les Hawks allaient-ils être les premiers à battre les Bucks ? Non, car Giannis Antetokounmpo et sa bande, c’est du solide. Cinquième victoire en cinq matches pour les champions 2021.

Pour les Nets en revanche, c’est une quatrième défaite de suite. Incapables de défendre, Kevin Durant et compagnie perdent contre les Pacers et leur rookie Bennedict Mathurin. Enfin, les Grizzlies n’étaient pas loin de s’imposer sans Ja Morant contre Utah.

Brooklyn – Indiana : 116-125

Bennedict Mathurin confirme son bon début de saison. Le rookie a inscrit 32 points, son nouveau record en carrière, à Brooklyn, face à des Nets malades, qui ne sont clairement pas au niveau en défense.

Indiana a fait l’écart en troisième quart-temps et en dernier acte, Kevin Durant, avec quatre points de suite, ramène les Nets à distance. Un 3-points de Chris Duarte et un 6-0 plus tard, les Pacers ont assuré leur succès malgré les 61 points de Kyrie Irving et Kevin Durant.

Milwaukee – Atlanta : 123-115

Giannis Antetokounmpo était trop fort. Surtout quand il reçoit aussi l’aide de Jrue Holiday (34 points chacun). Les Bucks ont pris le contrôle de la partie en première période, puis en seconde, Giannis s’est déchainé avec 30 points.

Atlanta accuse dix points de retard en début de dernier quart-temps, quand Trae Young (42 points) ramène les Hawks à égalité. Giannis Antetokounmpo et Trae Young échangent les paniers, mais le MVP des Finals 2021 a le dernier mot, avec un 7-0 de Milwaukee.

Utah – Memphis : 124-123

Même sans Ja Morant, les Grizzlies ont bien entamé la partie, avant de céder du terrain. En troisième quart-temps, ils passent un 15-0 pour reprendre les commandes, Desmond Bane (32 points) et Dillon Brooks (30) étant prolifiques pour compenser l’absence du meneur de jeu.

Mais Utah est toujours là. Dans le « money time », les deux équipes échangent les paniers importants. Desmond Bane donne cinq points d’avance à Memphis, Lauri Markkannen répond à 3-pts et Kelly Olynyk poursuit. Malik Beasley apporte également sa pierre à l’édifice et le Jazz finit par l’emporter, sur le fil.