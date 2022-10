Dans la douleur, Philadelphie s’en sort contre Chicago

Attendu, ce duel entre deux des franchises phares de l’Est a globalement tenu toutes ses promesses.

On a pourtant rapidement cru qu’il allait virer à la démonstration, quand les Sixers ont pris une large avance en première période (jusqu’à +19). Mais les Bulls, emmenés par un super Nikola Vucevic (23 points, 19 rebonds) ont su revenir au tableau d’affichage, pour finalement nous offrir un money-time au couteau, où chaque équipe se rendait coup pour coup et a eu sa chance.

C’est alors que Joel Embiid (25 points, 7 rebonds), d’un shoot à 3-pts à 18 secondes de la fin, a décidé de tuer tout suspense pour permettre à Philadelphie de l’emporter et d’afficher le même bilan que Chicago, après dix jours de compétition.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Joel Embiid terrasse Chicago. Pour son retour sur les parquets après un match d’absence (genou), le pivot All-Star a fait le travail, terminant comme souvent meilleur marqueur de son équipe. Complet et propre au shoot (9/15), malgré ses pertes de balle (5) et ses fautes (4) qui ont en quelque sorte réveillé Chicago avant la pause, il a montré la voie à Philadelphie. Inscrivant, surtout, le panier de la victoire à 18 secondes de la fin, depuis la ligne des 3-pts, pour climatiser toute une salle et remporter son match dans le match avec Nikola Vucevic.

— La série continue pour Philadelphie. Douze. Cela fait maintenant douze matchs que les Sixers n’ont plus perdu contre les Bulls. Leur dernière défaite date de mars 2019, quand Jimmy Butler et Ben Simmons jouaient encore en Pennsylvanie. Depuis, la franchise de l’Illinois est donc systématiquement impuissante devant Philly. Il n’empêche que cette période de disette aurait très bien pu prendre fin aujourd’hui, si les coéquipiers de DeMar DeRozan (24 points) et Zach LaVine (20 points) avaient été plus tueurs et efficaces en fin de partie. Mais, avec des si…

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Vucevic. Plus que DeMar DeRozan ou Zach LaVine, le Monténégrin a été le vrai patron des Bulls cette nuit. Auteur d’un gros double-double face à Joel Embiid, il a guidé son équipe au moment où elle en avait le plus besoin, c’est-à-dire pour recoller au score. Précis derrière l’arc (5/7 à 3-pts) et omniprésent au rebond, mais malmené en défense, l’ancien pivot d’Orlando a livré l’une de ses sorties les plus abouties de la saison et il lui faudra maintenant capitaliser dessus, pour le bien de son collectif.

✅ Georges Niang. Précieux en sortie de banc, avec son apport offensif (15 points) et sa solidité en défense, sur un court temps de jeu, l’ailier-fort de 29 ans a surtout fait souffrir les Bulls avec sa qualité de tir extérieur (3/4 à 3-pts). Une prestation bienvenue pour compenser les soirées discrètes et/ou ratées de certains de ses coéquipiers.

⛔ James Harden. Après un démarrage canon, « The Beard » est moins bien depuis cinq matchs. En témoigne sa prestation de cette nuit où, malgré une belle efficacité à la distribution (11 passes décisives pour 3 pertes de balle) et sur la ligne (11/11 aux lancers), il a beaucoup arrosé et gâché au shoot : 2/13 aux tirs, dont 0/5 à 3-pts. Jamais dans le rythme et pas dans son assiette, tel Tyrese Maxey (14 points, à 5/14 aux tirs), il s’est ainsi déchiré, sans toutefois coûter la victoire à Philadelphie.

⛔ L’entame de Chicago. S’ils ont su se donner la possibilité de l’emporter dans le money-time, les Bulls pourront quand même regretter leur début de rencontre raté, qui leur a valu de courir après le score durant une partie du match. Pris à la gorge par leurs adversaires et maladroits, malgré les efforts de DeMar DeRozan, ils ont rapidement compté une dizaine de points de retard. Car, en défense, les joueurs de Billy Donovan étaient également incapables de ralentir la force de frappe collective des hommes de Doc Rivers. Jusqu’à la seconde moitié du deuxième quart-temps…

LA SUITE

Chicago (3-4) : déplacement à Brooklyn, dans la nuit de mardi à mercredi (00h30).

Philadelphie (3-4) : déplacement à Washington, dans la nuit de lundi à mardi (00h00).