Les Warriors tombent à Charlotte après prolongation !

Charlotte démarre fort et mène rapidement 14-7 notamment avec un Gordon Hayward très adroit (3/3 au tir). En face, seul Stephen Curry (8 points) répond présent face à des Hornets beaucoup plus agressifs, impliqués et disciplinés que les Warriors. PJ Washington est absolument partout, ses 12 points permettent à Charlotte de virer en tête à la fin de ce premier acte (34-23).

Les Warriors réagissent par l’intermédiaire de Jordan Poole (12 points en 13 minutes) qui permet aux siens de revenir à 3 points. Mais voilà, les Hornets remettent les ingrédients du premier quart-temps. Le trio Hayward / Washington / Oubre Jr, auteur de 40 points, donne des maux de tête à la défense de Golden State qui ne peut que constater les dégâts. Charlotte rentre aux vestiaires avec un avantage de 12 points (62-50).

Après la pause, on a droit au fameux 3e quart-temps assassin des Warriors. Les Hornets sont constamment dépassés sur chaque attaque adverse. Dans le sillage des « Splash Brothers », tout le monde croque dans la pomme. Golden State inflige un 33-18 à Charlotte et passe devant (83-80).

Le dernier quart-temps est équilibré, et on a même droit à du « Hack-a-Plumlee » de la part des Warriors.

C’est un signe d’impuissance… Les deux équipes se rendent coup pour coup dans un money time qui voit Dennis Smith Jr. arracher la prolongation (107-107). Dans la période supplémentaire, c’est Jalen McDaniels qui met les Hornets sur la bonne voie, épaulé de Smith Jr et de PJ Washington. Toujours dans la réaction, les Warriors s’inclinent face aux Hornets d’un très grand PJ Washington (31 points).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Hornets solides. Privé de Lamelo Ball et de Terry Rozier, Charlotte a montré sa force collective. Le trio Hayward / Washington / Oubre Jr a combiné pour 72 points face aux Warriors. Dennis Smith Jr et Jalen McDaniels ont répondu présent dans le money time; puis la prolongation.

– Le duo Curry / Poole trop esseulé. Ils ont marqué à eux deux 55 des 113 points de Golden State. C’est quasiment la moitié du total de l’équipe. Steve Kerr râle depuis une semaine sur sa « second unit », et c’est vrai qu’hormis Poole, il n’y a pas de contributeur régulier, et le niveau défensif est bien faible.

– L’adresse à 3-points des Warriors. Les coéquipiers de Stephen Curry étaient en mode Lakers cette nuit : 29.5% à 3-points.

TOPS/FLOPS

✅ PJ Washington. Il a marché sur l’eau durant ce match. Agressif et dévoué du début à la fin, il a fortement contribué au succès de son équipe : 31 points à 13/23 au tir.

✅ Gordon Hayward. C’est lui qui a donné le ton d’entrée de jeu avec son 3/3 au tir, son match est relativement propre : 23 points à 8/16 au tir.

✅ Kelly Oubre Jr. En voilà un qui ne voulait pas manquer ses retrouvailles avec Golden State, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a répondu présent : 18 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. Il apporte toujours cette folie qui met le feu à la salle et déstabilise l’adversaire.

⛔️ Klay Thompson. Encore un mauvais match pour lui avec un manque d’adresse tout au long du match : 5/14 au tir dont 1/7 à 3 points. L’arrière All-Star n’a pas encore trouvé son rythme.

LA SUITE

Hornets : réception de Sacramento dans la nuit de lundi à mardi (00h00)

Warriors : déplacement à Detroit dès dimanche (23h00)