Face au Thunder, Luka Doncic loupe encore le tir de la gagne !

Les matches serrés se suivent et se ressemblent pour Luka Doncic. Comme face aux Suns et aux Pelicans, le « franchise player » des Mavericks a eu la balle de match face au Thunder. Et comme face aux Suns et aux Pelicans, il l’a loupé ! Il y avait 99-99 à ce moment-là du match, et avec Lu Dort sur le dos, il a choisi cette fois de ne pas tirer à 3-points, mais de se rapprocher du cercle. Il s’enfonce jusqu’au milieu de la raquette mais son tir frappe le cercle. Prolongation !

Après avoir effacé un déficit de huit points dans les deux dernières minutes, OKC est lancé, et c’est l’improbable Isaiah Joe qui va punir Dallas dans la prolongation. Il inscrit 7 de ses 15 points, et c’est lui qui lance un 7-0 fatal aux Mavericks. Victoire finale du Thunder, 117-111, et c’est la 3e de suite !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dallas friable dans la raquette. Certes, il manquait JaVale McGee, mais Dallas n’a pas réglé ses problèmes intérieurs pendant l’été. Les adversaires en profitent, et cette nuit, le Thunder a inscrit 70 points dans la peinture ! À lui seul, Shai Gilgeous-Alexander inscrit 13 paniers dans la raquette. Dwight Powell, qui a débuté au poste 5, termine avec deux petits rebonds.

– Les Mavericks ne savent pas conserver une avance. Les hommes de Jason Kidd avaient fait le plus dur en prenant 16 points d’avance dans le dernier quart-temps. Et ça correspond à la période où Luka Doncic était sur le banc. Quand il revient, à cinq minutes de la fin, on pense que c’est pour finir le boulot, et pourtant le jeu collectif de Dallas, ou plutôt leur défense, va disparaître. OKC en profite pour signer un 18-2 pour arracher la prolongation.

– Retour de Jalen Williams. Victime d’une fracture de l’os orbital, le rookie n’était pas réapparu depuis une semaine. Masqué, il signe un très bon retour avec 13 points et 4 rebonds. Un retour dont Ousmane Dieng fait les frais puisqu’il a rejoint l’équipe de G-League.

TOPS & FLOPS

✅ Shai Gilgeous-Alexander. Il sera sans doute élu Joueur de la semaine… Après avoir découpé la défense des Clippers, il en fait de même avec les Mavericks. Il est le premier joueur du Thunder, depuis Russell Westbrook, à cumuler 150 points en cinq matches pour débuter la saison. Ce n’est pas le genre à aboyer, mais c’est un vrai leader.

✅ Lu Dort. Si Luka Doncic a passé une mauvaise soirée, c’est à cause de lui ! Il a fait des fautes évidemment, mais il a aussi bousculé le Slovène, et il a refusé de reculer. Sa défense sur le dernier tir de Luka Doncic dans le 4e quart-temps est le résumé de sa performance.

✅ ⛔️ Luka Doncic. Certes, il signe un deuxième triple-double de suite et il est impliqué sur tous les paniers en début de match. Mais sa performance reste très moyenne avec un 8 sur 23 aux tirs, et son plus mauvais +/- depuis mars avec -25 ! C’est quand il entre en jeu à cinq minutes de la fin que Dallas perd son basket.

⛔️ Jason Kidd. Alors que Christian Wood avait un net avantage sur la « second unit » du Thunder, Jason Kidd ne s’appuie pas assez sur lui. Seulement 10 tirs en 29 minutes pour Christian Wood. Autre reproche que l’on peut faire à Jason Kidd : le fait d’avoir sorti Josh Green, très bon quand Dallas a pris 16 points d’avance au début du 4e quart-temps.

LA SUITE

– Thunder (3-3) : OKC ne rejoue que mardi, et ce sera face au Magic

– Mavericks (2-3) : back-to-back avec la réception du Magic ce dimanche