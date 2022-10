Les Kings décrochent leur première victoire de la saison

Battus à quatre reprises en autant de sorties pour commencer la saison, les Kings sont déjà dans l’urgence et veulent absolument montrer un visage convaincant face à Miami, pour éviter la passe de cinq.

Et alors que Mike Brown a annoncé avant la rencontre que la rotation serait raccourcie pour tenter de provoquer une réaction, les titulaires prennent les choses en main. D’abord dans le premier quart-temps, en cumulant 26 des 32 points de leur équipe, puis dans le seconde moitié du second quart-temps, en infligeant un 21-6 au Heat pour boucler la première période. En résumé, après 24 minutes, les Kings ont planté 71 points à 64% aux tirs, dont 56 sont inscrits par un excellent quatuor De’Aaron Fox – Kevin Huerter – Keegan Murray – Domantas Sabonis.

Le Heat est à la ramasse en attaque (16/43), et c’est à mettre au crédit des Kings qui affichent un visage convaincant en défense, et souffre le martyr en défense à cause, en grande partie, de son déficit de taille (36 points encaissés dans la peinture). Surtout que pour ne rien arranger, Bam Adebayo écope de deux fautes rapides dans le premier quart-temps, ce qui oblige Erik Spoelstra à faire appel à… Udonis Haslem, puisque Omer Yurtseven est indisponible.

Au terme de cette première période à sens unique, il y a ainsi déjà 22 points d’écart (71-49).

De +22 à +1…

Après la pause, le scénario de rêve jusqu’à maintenant écrit par les Kings dans cette rencontre connait néanmoins ses premiers accrocs. À cause notamment d’un troisième quart-temps raté, qui voit les dynamiques offensives s’inverser : les dominés deviennent les dominants puisque le Heat, à son tour, fait sa loi près du cercle avec 16 points dans la peinture dans ce seul troisième acte.

Pendant que les Kings, sur cette même période, perdent 9 ballons… Au total, les hommes de « Spo » collent un 33-19 aux Californiens et repassent sous la barre des 10 points d’écart avant le dernier acte (90-82).

Les turbulences se poursuivent dans le dernier acte pour les Kings, à tel point que le scénario catastrophe est tout proche quand le Heat revient à -1 à six minutes de la fin de la rencontre (101-100), alors que Domantas Sabonis quitte les siens à cause de sa sixième faute. Sous l’impulsion de Tyler Herro et Bam Adebayo, la troupe de Miami continue ainsi de pousser très fort… mais les Kings tiennent bon. Car les titulaires retrouvent leur mordant de la première mi-temps, après un troisième quart-temps fantomatique, et marquent les paniers nécessaires pour se mettre à l’abri de cette remontée de leurs adversaires.

Avec du cœur et au mental, les Kings, devant leur public à qui ils ont donné des sueurs froides, s’offrent ainsi leur premier succès de la saison, après quatre revers consécutifs (119-113). Une victoire certes étriquée, mais une bonne base de travail pour poursuivre l’exercice, enfin lancé à Sacramento. Un succès qui laisse les Lakers, seuls sans la moindre victoire, et donc bons derniers de la NBA.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match à deux vitesses. Il ne fallait pas être cardiaque pour suivre cette rencontre, du côté des fans des Kings. Après une première période pas loin d’être parfaite, qui a vu les hommes de Mike Brown enregistrer 71 points à 64% aux tirs et 17 passes décisives en plus d’une bonne défense, les spectateurs du Golden One Center ont en effet bien failli être spectateurs d’un terrible effondrement de la part de leurs protégés, incapables en seconde période de tenir tête au réveil du Heat et de conserver leur avance de 22 points. La bonne nouvelle, malgré cette frayeur, c’est que les Kings s’en sont sortis au moment où ils ne s’en sortaient pas l’an passé : le « money-time ». Le signe, on l’espère pour ce club qui cherche sa première qualification en playoffs en 2006, d’une maturation collective sous la houlette de l’ancien assistant de Steve Kerr.

TOPS & FLOPS

✅ Le cinq majeur des Kings. À l’image de leur équipe, ils sont passés au travers du troisième quart-temps. Mais pour le reste, les titulaires de Mike Brown ont eu tout juste. D’abord en inscrivant près de 80% des points de leur équipe en première période, avant de prendre leurs responsabilités dans le dernier quart-temps, quand le Heat était un danger qu’il n’était plus possible d’ignorer. Au total, le cinq majeur des Kings inscrit 95 des 119 points, et a évidemment été le facteur principal qui explique cette victoire. On retiendra la belle prestation du rookie Keegan Murray, auteur de 22 points à 8/13 pour sa seconde titularisation, le coup de chaud de Kevin Huerter qui convertit 7 de ses 8 tirs tentés derrière l’arc, ou encore le « money-time » taille patron de De’Aaron Fox, auteur de paniers décisifs en fin de match et surtout d’une défense exemplaire face à un Tyler Herro chaud, comme la braise.

✅ Tyler Herro. Justement. L’arrière du Heat a fait un carton avec 34 points, à 13/22 dont 5 tirs primés. Il a été le catalyseur du réveil de son équipe en deuxième période, et les ballons lui sont la plupart revenus en fin de match, pour tenter de mener à bout le « comeback ». Après deux sorties moyennes contre Portland et Golden State, il s’est remis la tête à l’endroit. Il ne lui manquait plus que la victoire pour une soirée parfaite.

⛔️ Jimmy Butler. Malgré 37 minutes, le leader du Heat rend une faible copie en attaque, avec 13 points en 11 tirs. Peut-être s’est-il volontairement mis en retrait, derrière ses coéquipiers Tyler Herro et Bam Adebayo, tous les deux dans un grand soir, mais ce n’était en tout cas pas suffisant et le Heat aurait bien eu besoin qu’il soit davantage entreprenant en fin de match. Même s’il compile quand même 7 rebonds, 6 passes et 2 interceptions.

⛔️ Les pertes de balle des Kings. La victoire ne doit pas faire oublier que les Kings ont perdu… 20 ballons, dont 16 en seconde mi-temps ! C’est beaucoup, beaucoup trop, et les Californiens peuvent remercier le Heat de n’avoir inscrit « que » 28 points sur ces nombreuses pertes de balle. Dans l’ensemble, cette seconde mi-temps très poussive des Kings rappelle qu’il y a encore du pain sur la planche avant de devenir une équipe capable d’être constante en attaque pendant 48 minutes. Pour l’heure, les Kings ne l’ont été que 24 minutes.

LA SUITE

– Kings : déplacement à Charlotte, dans la nuit de lundi à mardi (00h00)

– Heat : réception des Warriors, dans la nuit de mardi à mercredi (00h30)