Will Hardy, partisan du « laisser-faire »

Trois semaines avant que Rudy Gobert ne soit transféré aux Wolves, le Jazz avait déjà vécu un gros bouleversement avec le départ de Quin Snyder. Pour le remplacer, la franchise a opté pour Will Hardy, ancien assistant de Gregg Popovich et d’Ime Udoka. C’est l’un des plus jeunes entraîneurs de la NBA, et cet effectif recomposé du Jazz découvre ses méthodes.

« Il laisse les gars jouer, et laisse les gars jouer librement » constate Kelly Olynyk. « Avec une équipe plus jeune, c’est ce qu’il faut : offrir la liberté aux joueurs d’être eux-mêmes et de se donner à fond, puis de les encadrer à partir de là. »

Kelly Olynyk sait de quoi il parle puisqu’il débarque de Detroit, à l’effectif extrêmement jeune. Pour Will Hardy, le plus important, c’est que les joueurs apprennent l’autonomie. Il n’est donc pas du genre à stopper une séance toutes les deux minutes. Certains coaches se comportent comme ça. Pas lui.

« Il est important pour nous, en tant qu’entraîneurs, d’aider les joueurs à acquérir une certaine autonomie sur le terrain » insiste-t-il. « Je ne suis pas sur le terrain avec eux. Je n’ai pas 72 temps-morts à demander, donc leur capacité à résoudre les problèmes et à communiquer entre eux sera primordiale pour notre réussite. »

« On va être dans la dureté, on va jouer avec passion, on formera un collectif. C’est mon pitch »

Pour l’aider, il peut compter sur Kelly Olynyk donc mais aussi Mike Conley et Jordan Clarkson, rescapés de la grande purge. Le reste de l’effectif est très jeune avec quatre rookies et des « vétérans » qui n’ont que 25 ans, comme Malik Beasley et Lauri Markkanen.

Pour faire passer son message, Will Hardy préfère utiliser la vidéo, et donc distiller ses remarques a posteriori. « Nous avons également la chance, à notre époque, de disposer d’une technologie de pointe qui nous permet de filmer les entraînements et nos propres oppositions puis de leur faire un retour sur différentes situations le jour suivant. Toutes ces choses sont énormes car nous essayons de faire en sorte que la courbe d’apprentissage de notre équipe continue d’augmenter. Nous devons essayer de leur apprendre constamment et c’est ma responsabilité et celle de notre équipe. »

À l’arrivée, Will Hardy souhaite que son effectif se distingue par son enthousiasme, et qu’elle soit à l’image de la nouvelle direction : jeune et ambitieuse.

« Cette équipe va représenter la franchise, et c’est quelque chose qui doit déteindre sur nos fans. On va être dans la dureté, on va jouer avec passion, on formera un collectif. C’est mon pitch » conclut-il ainsi.