Quin Snyder s’explique sur son choix de quitter le Jazz

« J’ai côtoyé beaucoup de coachs dans ma vie, et beaucoup de très bons coachs, et ce qui ressort pour moi le plus au sujet de Quin, c’est le temps qu’il a passé à développer et à construire des relations. Et j’ai vraiment aimé ça. C’est une qualité très sous-estimée chez les grands coachs. C’est l’un des meilleurs pour ça, au-delà de tous ses talents que nous lui connaissons tous comme son goût du travail et sa résistance. ».

Danny Ainge n’a pas manqué de compliments au moment de remercier Quin Snyder, en place sur le banc d’Utah depuis 2014. À ses côtés, la présence du propriétaire Ryan Smith marquait le côté solennel de la conférence de presse actant le départ du coach, deuxième entraîneur le plus victorieux du club derrière l’inamovible légende Jerry Sloan.

Une page qui se tourne

Quin Snyder s’est montré à la fois ému et gêné, notamment au moment d’évoquer les raisons de son départ, martelant simplement « qu’il était temps ».

« J’ai juste senti que l’heure était venue. J’ai essayé d’exprimer ça. Ce n’est pas vraiment plus compliqué que ça, au niveau d’éventuelles raisons. J’ai juste senti que j’en était arrivé à point où il était temps », a-t-il déclaré, avant d’en remettre une couche. « Beaucoup de choses traversent votre esprit, et ça en revient à ce que j’ai dit auparavant. Tu essaies de faire une introspection, analyser toutes ces choses, et j’en suis revenu au même point, c’est qu’il était temps. Il était temps pour le Jazz d’avancer et moi aussi. C’est ce qui faisait le plus sens de mon point de vue ».

Le coach du Jazz a également eu un mot pour sa femme, sa famille, ses joueurs et son staff.

« Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour mon temps passé ici. Il y a tellement de gens qui ont contribué à ça, et en ce sens il y a un vrai sentiment de perte, de peine, de tristesse. C’était attendu vu tout ce qui s’est passé ici. Ça en revient tout d’abord aux joueurs et pas seulement ceux de l’équipe actuelle. Tous les coachs savent que les joueurs sont la clé de tout ce que tu peux faire. Et ce qui rend le tout pour moi si intense, c’est le genre de joueurs que j’ai eu l’opportunité de coacher et encore une fois, je leur suis reconnaissant pour tout ce qu’ils ont donné, leur confiance », a-t-il ajouté.

Pour l’heure, Quin Snyder a confié qu’il ne savait pas où il serait la saison prochaine. De son côté, le Jazz a concédé, par la voix de Danny Ainge, en être encore au tout début du processus de recrutement de son successeur. Le nouvel homme fort du Jazz a expliqué qu’il avait tout tenté pour retenir Quin Snyder. En vain.