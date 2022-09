Guerschon Yabusele forfait contre la Slovénie

Voilà qui va encore compliquer les affaires de l’Equipe de France face à la Slovénie…

Alors que les Bleus disputent leur match face aux champions d’Europe en titre à 17h15 (Canal+ Sport 360), la FFBB vient d’annoncer que Guerschon Yabusele n’y prendrait pas part, à cause d’une gêne à la cuisse !

Un coup dur pour la troupe de Vincent Collet, qui perd là son deuxième meilleur marqueur (14.8 points, contre 15.0 pour Evan Fournier) et sans doute son joueur le plus constant depuis le début de l’EuroBasket 2022. Sans lui, il risque d’être très compliqué de tenir le rythme offensif de Luka Doncic et de sa bande, même si la Slovénie vient de son côté d’annoncer le forfait de Mike Tobey, touché à la cheville après être retombé sur le pied d’un arbitre.

On rappelle que si les Bleus perdent face à la Slovénie, ils finiront alors à la 3e place de leur groupe et rencontreront la Turquie en huitième de finale. Et sans doute potentiellement la Serbie en quart de finale.