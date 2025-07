Après la version « Black Label » qui a lancé la nouvelle déclinaison « Turbo » de la Nike GT Cut 3, et le coloris « Triple White » sorti en fin de saison, la Nike GT Cut 3 Turbo va enfin se doter d'un coloris un peu plus original.

Les couchers de soleil de South Beach ont servis d'inspiration pour composer le nom et les couleurs de la tige de cette nouvelle version, entre bleu ciel à l'avant et un dégradé aux tons rose violet sur le reste de la chaussure, l'ensemble reposant sur une semelle en marron et blanc. Le « Swoosh » latéral ressort en bleu ciel d'un côté, en noir de l'autre.

La Nike GT Cut 3 Turbo « South Beach » est d'ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.