Draft 2022 | Le Top 5 des arrières

Après les meneurs de jeu, poste assez modeste cette année, petit tour d’horizon des cinq meilleurs arrières de cette Draft 2022. Un poste qui a fière allure pour cette cuvée, même si le podium semble réservé à trois intérieurs.

La réserve d’arrières talentueux est large pour cette Draft, et si aucun d’entre eux ne semble promis au statut de « franchise player » capable de changer le cours d’une franchise, certains semblent pouvoir s’imposer comme des titulaires indiscutables, ou au minimum comme des « role players » de luxe.

1 – Jaden Ivey (20 ans, 1m93, 88kg)

Stats 2021/22 : 17.3 points (46% aux tirs, 35.8% à 3-points), 4.9 rebonds, 3.1 passes.

Il est l’arrière, voire le joueur le plus explosif de toute la cuvée 2022, et plus globalement le meilleur joueur disponible derrière le trio d’intérieurs qui devraient composer le podium de la Draft ce jeudi.

Incroyable athlète doté d’un premier pas très tranchant, Jaden Ivey fait saliver bon nombre de franchises, à quelques heures de la grand-messe du 23 juin. Si on peine à l’imaginer à terme comme le clair leader d’une attaque NBA, il présente néanmoins toutes les qualités offensives pour être un jour la deuxième ou troisième option indiscutable d’un club du haut de tableau, un peu à la manière d’un Jaylen Brown à Boston par exemple.

2 – Shaedon Sharpe (19 ans, 1m96, 90kg)

Stats 2021/22 : n’a pas joué

Il est l’homme mystère de cette Draft 2022, étant donné qu’il n’a pas joué avec Kentucky au cours de la saison écoulée. Pourtant, Shaedon Sharpe semble très clairement être le deuxième meilleur arrière de la cuvée, et on pense même que son plafond est plus élevé que celui de Jaden Ivey. Pour certains observateurs outre-Atlantique, il est tout simplement le plus gros talent intrinsèque dans cette Draft 2022 plutôt homogène.

Mais les interrogations et questionnements qui l’entourent, notamment sur son profil psychologique, représentent quand même un risque. Ou du moins un pari. Contrairement à l’ancien de Purdue, qui en deux saisons en NCAA a donné beaucoup d’indications positives, tant sur son mental que sur son jeu.

À l’image du flou qui l’entoure, la projection du Canadien est assez large : on peut tout aussi bien l’imaginer partir dès la 4e position, comme chuter après la 10e place. Son cas sera très intéressant à observer.

3 – Bennedict Mathurin (20 ans, 1m98, 95kg)

Stats 2021/22 : 17.7 points (45% aux tirs, 36.9% à 3-points), 5.6 rebonds, 2.5 passes

Derrière les deux « superstars » du poste, Jaden Ivey et Shaedon Sharpe, on trouve Bennedict Mathurin, un autre Canadien. Un poil moins médiatisé que ses collègues, mais tout aussi talentueux, l’élégant scoreur des Wildcats d’Arizona s’impose comme une valeur sûre du Top 10.

Arrière physique et athlétique, doté d’un tir extérieur aisément transposable en NBA, le natif de Montréal va être un attaquant productif chez les pros, dans une ligue au tempo offensif rapide. Défensivement en revanche, il devra régler quelques petits sauts de concentration pour s’installer durablement comme un titulaire.

A l’instar de Jaden Ivey, il parait un peu ambitieux de l’imaginer un jour comme la première option offensive en NBA. Son rôle idéal sera certainement celui du premier ou deuxième lieutenant dans une équipe ambitieuse.

4 – Johnny Davis (20 ans, 1m96, 88kg)

Stats 2021/22 : 19.7 points (42.7%, 30.6% à 3-points), 8.2 rebonds, 2.1 passes, 1.2 interception

De « role player » durant sa saison « freshman » à véritable star universitaire durant sa saison « sophomore », l’ascension de Johnny Davis en deux années à Wisconsin est assez remarquable.

Avec près de 20 points en moyenne par match au cours la saison 2021/22, l’arrière a démontré une palette offensive complète à l’échelon NCAA. Particulièrement efficace à mi-distance, solide finisseur au cercle, l’ancien Badger doit néanmoins progresser dans l’activité du tir extérieur pour devenir un attaquant qui compte en NBA.

Défensivement, il est prêt pour le niveau supérieur, du moins face aux bancs adverses dans un premier temps. S’il n’est pas l’athlète le plus impressionnant de cette cuvée, ce qui pourrait l’handicaper face à des ailiers plus grands ou des arrières plus rapides, il compense avec des instincts défensifs solides, notamment dans une défense collective.

5 – Malaki Branham (19 ans, 1m99, 82kg)

Stats 2021/22 : 13.7 points (49.8%, 41.6% à 3-points), 3.6 rebonds, 2 passes

Son ascension jusqu’au statut de probable « lottery pick » a été fulgurante, alors que sa saison « freshman » débutait assez mal. C’est Malaki Branham, le jeune arrière d’Ohio State.

Si on le classe 5e de cette liste, c’est parce que nous partons du principe que le plafond de Shaedon Sharpe est plus élevé, et car il a moins d’expérience que Jaden Ivey, Johnny Davis et Bennedict Mathurin, qui ont tous les trois connu une progression majeure entre leur première et seconde saison NCAA, et qui semblent donc, à l’instant T, un peu plus « NBA Ready ».

Mais il ne faut pas s’y tromper pour autant : Malaki Branham a bien largement sa place dans ce Top 5. Offensivement, il a peut-être le plus gros talent intrinsèque de tous les joueurs sur ce poste, car sa palette offensive est complète et sa marge de progression est importante, à seulement 19 ans.

Capable de scorer aux trois niveaux et de créer son tir, notamment à mi-distance, il a le profil de l’attaquant parfait pour la NBA moderne. En revanche, il y a encore du travail en défense, même si son potentiel physique laisse présager de belles choses dans ce domaine, à terme.

