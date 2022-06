Draft 2022 | Les Pacers et les Pistons se positionnent aussi sur Jaden Ivey

À trois jours de la Draft 2022, le 4e choix des Kings est au centre de l’actualité NBA. Depuis plusieurs semaines, on sait en effet que la franchise de Sacramento, qui veut recruter des renforts immédiats capables d’aider à viser les playoffs en 2023, écoute les propositions de transferts de ce 4e choix.

On sait également que depuis les résultats de la « lottery » le mois dernier, les Knicks, détenteurs du 11e choix, font partie des clubs très intéressés par ce choix des Kings, car ils visent Jaden Ivey.

D’après ESPN, New York n’est pas seul à se positionner sérieusement sur ce dossier : Adrian Wojnarowski avance en effet que les Pistons, les Pacers et les Wizards sont également très attirés par ce 4e choix.

« Ce 4e choix des Kings est plus que jamais disponible » expliquait « Woj » il y a quelques jours. « Il y a de nombreuses équipes qui s’activent en coulisses pour tenter de conclure un deal avec Sacramento, pour monter à la Draft et sélectionner Jaden Ivey. Ces équipes sont assez proches des Kings dans la ‘lottery’ : il s’agit de Detroit et Indiana, positionnés en 5e et 6e position, mais aussi de New York et Washington, en #10 et #11. »

Le journaliste d’ESPN ajoute que Monte McNair, le GM des Kings, a bien l’intention de profiter de sa position de force dans cette situation.

« Les conditions de Sacramento vont être conséquentes… Le téléphone de Monte McNair va sonner sans arrêt à l’approche de la Draft. Mais si les Kings se séparent de ce choix, ils voudront une contrepartie conséquente. »

The Athletic rapporte de son côté que les Kings ont discuté avec les Hawks pour John Collins, sans que le 4e choix ne soit inclus.

Sacramento a l’embarras du choix, et peut donc aussi décider de tout simplement conserver ce 4e choix, et ainsi sélectionner Jaden Ivey. Même si l’intéressé n’a pas l’air très emballé par cette option…

