Après cinq matches dans ces Finals, Jayson Tatum cherche encore le bon équilibre semble-t-il. L’ailier est statistiquement le meilleur joueur des Celtics puisqu’il est le meilleur marqueur, rebondeur et passeur de son équipe, avec 23.2 points, 7.6 rebonds et 7 passes de moyenne.

Seulement, ses mauvais choix offensifs avec son envie de trop chercher les fautes, sa maladresse (37 % de réussite au shoot) et sans doute un peu de fatigue accumulée dans ces playoffs aussi l’empêchent de mettre la main sur les rencontres.

« C’est dur pour lui, car c’est sa première finale. Je trouve qu’il s’en sort bien »

On ne peut pas totalement dire qu’il passe à côté de sa série, mais il n’est pas non plus au niveau espéré. Pourtant, Boston aura besoin d’un grand Tatum pour renverser Golden State dans le Game 6, puis dans un éventuel Game 7.

« C’est dur pour lui, car c’est sa première finale », le défendait Draymond Green, en conférence de presse, la veille du Game 5. « Je trouve qu’il s’en sort bien. Il ne shoote pas aussi bien qu’il ne le voudrait et comme tout le monde le souhaite, mais globalement, il joue bien. Il se débrouille très bien, il prend ce que la défense lui donne. C’est ce que font les grands joueurs. »

Parmi les grands joueurs auquel Green pense, il y a Kevin Durant. La comparaison entre les deux hommes est souvent évoquée et on se souvient que la saison passée, après leur duel en playoffs, l’ailier des Nets avait été très élogieux envers son cadet.

« Je suis dans la ligue depuis 13-14 ans, et j’ai commencé à hiérarchiser les matchups et les joueurs que j’ai affrontés. J’ai connu des séries contre Kobe Bryant, LeBron James, Tim Duncan, les Grizzlies. Jayson Tatum fait partie de ces noms-là. Il fait déjà partie de l’élite, à 23 ans. »

Ime Udoka avait lui, quelques semaines plus tard, pendant les Jeux olympiques de Tokyo, estimé que la présence du double champion NBA avait été une inspiration pour l’ailier de Boston. « Que Jayson puisse regarder une partie du travail de Kevin, c’est un gros bénéfice pour lui », avait commenté le coach.

« Le seul joueur dans la ligue auquel on peut le rapprocher, même de loin, pour le comparer, c’est Kevin Durant »

C’est donc tout naturellement que l’intérieur des Warriors, qui connaît bien Kevin Durant pour avoir joué trois saisons et des J.O (2016 et 2020) avec lui, a repris cette analogie dans son podcast.

« Le seul joueur dans la ligue auquel on peut le rapprocher, même de loin, pour le comparer, c’est Kevin Durant », explique le défenseur de l’année 2017, en parlant de son adversaire en Finals. « Et on sait tous ce que je pense de Durant, de son jeu offensif. C’est un des plus grands scoreurs de l’histoire. Jayson Tatum est comme une jeune version de ça. Évidemment, il n’a pas l’expérience de Durant, qui lui est dans sa 15e saison. »



La comparaison peut même aller plus loin, en rappelant que Durant a joué ses premières Finals en 2012, avec le Thunder, et c’était alors sa cinquième saison en NBA, comme Tatum cette année. Même si, à l’époque, l’ailier d’Oklahoma City était déjà une superstar confirmée, triple meilleur marqueur de la ligue, ainsi qu’un cadre de Team USA. Tandis que la question pour Tatum semble toujours posée, ce qui agace d’ailleurs le principal intéressé.

« Tatum est dans sa cinquième saison et il va continuer de progresser », annonce Green. « Néanmoins, le joueur qu’il est maintenant est absolument incroyable. »