La question qui agace : « Jayson Tatum est-il une superstar ? »

Depuis son arrivée en NBA, Jayson Tatum est présenté comme l’attaquant du futur, et l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Tout droit sorti de Duke, puis adoubé par Kobe Bryant qui voyait en lui l’un de ses successeurs, le joueur a d’abord détoné par une facilité déconcertante et un talent qui crevait les yeux. Puis il y a eu ses premiers échecs : l’incapacité à aller au bout en playoffs, sa non-sélection dans une All-Star Team qui lui a coûté plus de 30 millions de dollars la saison dernière dans une équipe qui ne tournait plus, puis la question de son leadership remis en cause suite au mauvais début de saison de Boston.

Aujourd’hui, après une deuxième partie de saison époustouflante et une place dans la All-NBA First Team, le voilà de retour sur le devant de la scène, à jouer son meilleur basket et en s’érigeant comme un leader par l’exemple en répondant aux besoins de son équipe, qu’il faille scorer ou créer pour les autres.

Une discussion qui l’agace

Même s’il est aujourd’hui à la lutte pour décrocher sa première bague de champion, son statut en NBA continue de faire débat. Jayson Tatum est-il une superstar ? De la trempe d’un LeBron James ou d’un Kevin Durant ?

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été surpris par quelque chose dans le parcours des Celtics comme superstar de l’équipe, Jayson Tatum en a profité pour couper court au débat.

« Beaucoup de gens veulent débattre. Vous avez évoqué le terme superstar, peu importe ce qu’il puisse signifier, n’est-ce pas ? J’ai vu qu’il y a un gros débat : « Est-il une superstar ou pas ? ». Je veux savoir d’où ça vient. Est-ce que j’ai tweeté ça ? Ai-je déjà dit que j’étais une superstar ? Que je suis sur le point de l’être ? Tout ça ne vient pas de moi », a-t-il lancé. « C’est une gros débat depuis un an et demi ou deux ans. Je le vois tout le temps. Il y a toujours eu une question autour de moi, à tel point que je me demande qui a parlé en mon nom ou a dit ça ou pourquoi c’était si important ».

Gagner un titre pour mettre tout le monde d’accord

Jayson Tatum n’a peut-être pas explicitement parlé d’un statut de « superstar », mais il a plusieurs fois expliqué que son objectif était d’être un joueur du Top 5 de la ligue, ce qui revient plus ou moins au même. En tout cas, il y a une chose qui pourrait mettre fin à tous les débats : remporter un titre de champion NBA.

« Si vous gagnez un titre, on ne peut plus débattre de beaucoup de choses. On ne peut pas débattre du fait que vous soyez ou non un champion », a-t-il ajouté.

Les Celtics ont déjà fait un premier pas dans la bonne direction en allant chercher le Game 1 en terrain hostile. Mais tout reste à faire et le Game 3 de ce soir va également peser lourd, un match que Jayson Tatum aborde avec beaucoup d’envie, notamment après le revers concédé dans le Game 2.

« J’ai hâte de rebondir. Premier match de finale à domicile, au Garden. Ça va être cool. J’ai hâte d’y être, de profiter de cette expérience. Quand vous avez eu une mauvaise journée au travail, le jour suivant vous voulez passer une meilleure journée. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. Quand on perd un match, ou qu’on ne joue pas bien, on veut revenir et faire un meilleur match. Quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez ».