Kevin Durant encense Jayson Tatum

S’il a conclu la série contre les Nets avec 30.6 points de moyenne, Jayson Tatum a surtout impressionné lors des trois dernières manches, tournant à 40.7 points par match à 48 % de réussite au shoot !

Il a même collé 50 points dans la seule victoire de Boston, le Game 3, puis 40 unités dans le match suivant. Le tout face à Kevin Durant, qui a été frappé par le niveau de son adversaire alors qu’il en a vu d’autres depuis le début de sa carrière.

« Je suis dans la ligue depuis 13-14 ans, et j’ai commencé à hiérarchiser les matchups et les joueurs que j’ai affrontés », raconte le MVP 2014 dans un podcast. « J’ai connu des séries contre Kobe Bryant, LeBron James, Tim Duncan, les Grizzlies. Jayson Tatum fait partie de ces noms-là. Il fait déjà partie de l’élite, à 23 ans. »

Le All-Star de Boston, encore jeune mais avec déjà quatre saisons dans les jambes, vient de terminer la meilleure année de sa carrière avec 26.4 points de moyenne et il commence à s’imposer véritablement comme un des attaquants les plus fluides et dangereux de la ligue.

« C’est dur de l’affronter sur une série entière », poursuit l’ancien du Thunder et des Warriors. « On ne veut pas lui donner de paniers primés car il peut rapidement être chaud. Il est tellement fort sur son dribble. Il dribble cinq ou six fois, feinte et hésite. Et comme il a de long bras, il peut conclure au-dessus des grands. Ce fut un honneur de jouer contre lui. Je déteste qu’on soit dans la même conférence, car on va le retrouver année après année. »