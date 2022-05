Malgré les turbulences actuelles, Jay Wright est optimiste pour le futur de la NCAA

Retraité à la surprise générale, Jay Wright est désormais un observateur extérieur. Parti à un moment crucial, alors que le championnat universitaire est à la croisée des chemins et s’apprête à entrer pleinement dans l’ère du « NIL » et du portail des transferts, la légende de Villanova dressait récemment le portrait de cette « nouvelle » NCAA.

S’il reconnaissait que les prochains mois seront chaotiques, car les coaches vont devoir s’adapter à tous ces changements, il s’avouait très optimiste pour le futur à long terme de la ligue.

« Ce qu’il faut retenir, pour moi, c’est que la NCAA n’a pas anticipé ces changements. Et maintenant, tout le monde la joue réactionnaire, ce qui n’est pas une position idéale selon moi. »

« Ça va être un peu la folie ces prochains mois, c’est certain. Il faudra un délai pour s’adapter et s’aligner avec ces nouveautés, cette combinaison du NIL et du portail des transferts. […] Mais je pense que nous allons voir, à terme, des bénéfices à ces changements. »

Pour Jay Wright, la réflexion est très simple : si les principaux intéressés, les joueurs, sont gagnants, alors c’est toute la NCAA qui est gagnante.

« On voit tous ces gas qui choisissent de rester à la fac’ maintenant. » explique-t-il, en référence à ces « stars » universitaire, qui avec l’émergence du NIL, peuvent rester durant plusieurs années en NCAA. « Ils se font de l’argent, ils deviennent plus mature en tant que personne et en tant que joueur, et ils obtiennent un diplôme. Il y a des cotés positifs. »

Bien sûr, il n’oublie pas que l’objectif final de ces joueurs demeure la NBA. Là encore, l’ancien coach juge que la situation actuelle en NCAA ne peut qu’être bénéfique à la Grande Ligue : « Je pense que le basket universitaire va se renforcer durant cette nouvelle ère. Les joueurs vont rester plus longtemps, donc le niveau va être plus élevé. Et de ce fait, la NBA va recevoir des joueurs dont le développement sera terminé ou presque, des produits finis. Et cela va encore plus hausser son niveau » conclut-il.