Stats & Highlights | Les Raptors doublent les Cavaliers, les Rockets font une série

C’était attendu : en difficulté, les Cavaliers allaient finir par céder leur sixième place à l’Est. C’est fait, avec leur défaite contre les Bulls et aussi parce que Toronto a battu Indiana, dans un match à rallonge, à cause de l’intervention des pompiers.

La défaite d’Orlando et la victoire de Houston, la deuxième d’affilée, une première pour la franchise texane depuis les 16 et 19 janvier, mettent les deux franchises à égalité dans les bas-fonds de la ligue.

Cleveland – Chicago : 94-98

Très mauvaise soirée pour les Cavaliers qui se retrouvent 7e ce dimanche matin, après ce revers face aux Bulls conjugué à la victoire des Raptors. C’est en revanche, une très bonne opération pour Chicago qui affirme sa 5e place. Devant leur public, les Cavaliers ont pris le match par le mauvais bout, au point d’être menés de 18 points à la pause avec un très vilain 1 sur 18 à 3-points.

Grâce à Darius Garland, Cleveland va recoller au score, jusqu’à revenir à trois unités (83-80) à moins de six minutes de la fin. Mais les Bulls vont réagir avec un 8-0 grâce Zach LaVine, DeMar DeRozan et surtout Ayo Dosunmu. L’écart passe à +12 (95-83), et la salle se vide pendant que Chicago s’impose 98-94. Ce n’est que la 2e victoire en sept matches pour Chicago, quasiment au complet avec le retour de DeRozan.

Cavaliers / 94 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval L. Markkanen 32 5/13 1/7 3/4 3 6 9 2 6 2 2 1 -4 14 17 I. Okoro 35 2/2 1/1 1/2 2 0 2 1 2 0 1 1 -7 6 8 E. Mobley 33 4/13 1/2 0/0 3 8 11 4 2 1 2 0 -13 9 14 D. Garland 44 9/22 1/7 9/11 2 4 6 5 1 2 2 0 +4 28 24 C. LeVert 36 7/14 1/6 2/6 1 4 5 3 2 1 3 0 -3 17 12 K. Love 17 2/8 1/6 0/0 1 3 4 1 3 0 1 1 -4 5 4 L. Stevens 25 5/9 1/1 2/2 2 2 4 1 4 1 1 0 +7 13 14 C. Osman 6 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -8 0 -1 D. Windler 12 0/0 0/0 2/2 1 3 4 0 2 0 0 0 +8 2 6 Total 34/82 7/31 19/27 15 31 46 17 23 7 13 3 94 Bulls / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. DeRozan 35 8/17 0/1 4/5 0 5 5 2 5 0 4 0 -1 20 13 N. Vucevic 36 6/14 1/4 3/3 1 8 9 4 3 1 2 1 +2 16 21 A. Caruso 38 3/5 2/2 2/2 2 6 8 7 2 2 0 0 +18 10 25 Z. LaVine 39 8/17 2/7 7/8 0 1 1 3 0 1 2 0 +7 25 18 A. Dosunmu 32 5/6 0/1 1/1 0 2 2 5 5 0 1 0 +2 11 16 P. Williams 14 2/4 0/1 0/0 0 4 4 1 0 0 1 0 +2 4 6 J. Green 15 2/5 0/3 3/3 1 1 2 0 4 0 1 0 -5 7 5 T. Thompson 12 2/4 0/0 1/3 2 2 4 1 1 1 0 0 +3 5 7 C. White 20 0/3 0/2 0/0 0 2 2 0 1 1 2 0 -8 0 -2 Total 36/75 5/21 21/25 6 31 37 23 21 6 13 1 98

Orlando – Sacramento : 110-114 (après prolongation)

Après une première mi-temps réussie, les Kings ont failli laisser échapper une victoire. En seconde période, Orlando revient et passe devant en dernier quart-temps, prenant neuf points d’avance. Le Magic avait encore un matelas confortable (huit points) à l’entrée des deux dernières minutes de la rencontre.

Mais les Kings passent un 8-0 pour égaliser. C’est une interception et un panier de Davion Mitchell qui permettent d’arracher une prolongation. Dans la dernière minute de ces cinq minutes supplémentaires, le rookie va délivrer deux passes pour deux shoots à 3-pts décisifs de Donte DiVincenzo et Harrison Barnes.

Magic / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Okeke 34 2/7 2/6 0/0 0 4 4 1 1 0 1 2 -7 6 7 F. Wagner 34 9/21 0/3 1/1 2 7 9 3 3 2 1 1 -7 19 21 M. Bamba 34 7/14 4/6 0/0 4 9 13 0 3 2 2 1 -9 18 25 C. Anthony 33 5/16 2/7 2/2 0 7 7 9 4 0 3 0 -5 14 16 R.J. Hampton 33 3/8 1/2 0/0 1 4 5 2 3 0 1 0 -4 7 8 R. Lopez 20 2/5 0/0 0/0 5 1 6 2 5 0 3 0 +5 4 6 M. Wagner 19 5/9 2/5 3/3 2 4 6 5 0 0 0 0 +3 15 22 M. Fultz 20 7/14 1/2 1/1 0 1 1 3 0 3 1 0 +1 16 15 J. Dowtin 20 1/5 0/1 0/0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 4 T. Ross 19 4/8 1/4 0/0 0 5 5 0 1 0 0 0 +3 9 10 Total 45/107 13/36 7/7 16 42 58 27 20 9 12 4 110 Kings / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Lyles 36 3/12 1/3 4/4 4 14 18 3 0 0 1 0 +11 11 22 H. Barnes 40 6/14 2/6 5/6 0 7 7 5 0 2 3 0 +9 19 21 J. Holiday 34 3/10 2/6 2/2 2 2 4 2 0 0 0 2 -8 10 11 D. Jones 25 6/8 1/1 2/4 1 4 5 1 4 0 4 0 +14 15 13 D. Mitchell 45 10/23 2/8 0/0 2 5 7 9 1 1 1 0 +13 22 25 C. Metu 17 0/7 0/5 2/2 0 3 3 2 2 0 1 0 -8 2 -1 A. Len 22 6/8 0/0 3/4 2 1 3 2 3 0 2 0 -6 15 15 J. Lamb 14 2/6 0/0 0/0 3 1 4 0 0 0 0 0 -6 4 4 D. DiVincenzo 32 6/10 3/7 1/2 4 4 8 0 2 1 2 0 +1 16 18 Total 42/98 11/36 19/24 18 41 59 24 12 4 14 2 114

Toronto – Indiana : 131-91

Même une intervention des pompiers n’a pas sauvé les Pacers d’une lourde défaite. La rencontre a en effet été interrompue pendant plus d’une heure en première période, après un feu déclaré dans une enceinte de la salle de Toronto.

Mais les Raptors avaient déjà fait l’essentiel. O.G Anunoby et Pascal Siakam avaient inscrit 22 points en premier quart-temps, soit un de plus que toute l’équipe d’Indiana ! Toronto a terminé ce premier acte avec un 23-5 et au moment où les pompiers sont intervenus, il y avait 28 points d’écart. Le match était plié à la pause, avec une seconde période sans aucun suspense.

Raptors / 131 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 31 10/15 1/3 2/4 1 5 6 7 3 3 3 0 +24 23 29 O. Anunoby 28 6/9 3/5 1/2 0 3 3 1 0 2 0 0 +18 16 18 S. Barnes 31 8/11 0/1 3/4 1 5 6 7 1 0 0 1 +25 19 29 K. Birch 15 3/4 0/1 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 -1 6 8 F. VanVleet 17 2/4 1/2 0/0 0 2 2 3 1 0 0 0 +17 5 8 T. Young 15 4/8 1/2 2/2 0 0 0 1 1 2 0 1 +14 11 11 C. Boucher 30 6/10 1/3 2/2 2 8 10 0 1 0 0 0 +35 15 21 P. Achiuwa 24 7/12 4/5 0/0 2 4 6 4 1 1 0 0 +30 18 24 Y. Watanabe 8 2/5 1/4 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 +10 6 3 D. Banton 9 0/0 0/0 0/0 1 2 3 2 2 0 1 0 +8 0 4 S. Mykhailiuk 7 1/2 1/2 3/3 0 0 0 2 1 0 2 0 +5 6 5 A. Brooks 23 2/4 2/4 0/0 2 1 3 6 3 1 0 1 +15 6 15 Total 51/84 15/32 14/19 9 33 42 34 16 9 6 3 131 Pacers / 91 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Anderson 35 6/10 4/7 2/3 0 6 6 4 1 0 2 0 -29 18 21 J. Smith 30 5/11 1/2 4/6 3 3 6 0 1 0 1 3 -10 15 15 O. Brissett 38 9/16 1/5 2/5 0 8 8 2 1 4 1 0 -24 21 24 T. Haliburton 33 2/7 1/5 2/2 2 3 5 12 2 0 1 0 -20 7 18 B. Hield 32 5/12 4/8 0/0 1 2 3 3 2 0 1 0 -24 14 12 T. Taylor 28 2/4 0/1 0/0 3 1 4 1 3 0 2 0 -35 4 5 L. Stephenson 21 2/11 0/5 4/4 0 3 3 0 0 0 3 0 -34 8 -1 K. Sykes 23 2/8 0/3 0/0 0 0 0 1 4 1 2 0 -24 4 -2 Total 33/79 11/36 14/20 9 26 35 23 14 5 13 3 91

Portland – Houston : 98-115

Pour cette revanche, 24 heures après un premier duel remporté par Houston, les Blazers ont été plus adroits et plus dangereux. Jusqu’au troisième quart-temps, les deux équipes échangent les paniers. Puis les Rockets, avec Alperen Sengun et Jalen Green, accélèrent.

Les deux rookies frappent de loin et Houston fait ainsi l’écart en fin de troisième quart-temps. Portland est à la peine pour marquer des points et l’intérieur (27 points) comme l’arrière (25 unités) se régalent et offrent une deuxième victoire de suite aux Texans.