En démonstration, Kevin Durant et les Nets plongent Miami dans la crise !

Après des défaites contre des Sixers et des Warriors diminués, et contre les Knicks, le Heat a de nouveau pris l’eau face à des Nets qui ont pris le contrôle du match en deuxième quart temps, remporté 40-21, grâce à un festival de Kevin Durant et Kyrie Irving et à une activité défensive qui a laissé le Heat sans la moindre réponse.

Le trio Kyle Lowry – Jimmy Butler – PJ Tucker avait pourtant mis Miami sur de bons rails. Les hommes de Chris Quinn, qui remplaçait Erik Spoelstra absent pour raisons personnelles, ont mené pendant toute le premier quart-temps avant de se faire coiffer au poteau par l’impact de Nic Claxton et Patty Mills en sortie de banc (27-25).

Malgré neuf points de Tyler Herro en deuxième quart-temps, les Nets ont alors sauté à la gorge de leurs adversaires, les limitant à 35% de réussite aux tirs et tout provoquant cinq pertes de balles. En face, Durant et Irving inscrivent 20 des 40 points de leur équipe dans la période pour rentrer aux vestiaires à +21 (67-46) !

Les choses vont de mal en pis pour le Heat et un 4 sur 5 de Seth Curry en troisième quart-temps pousse même l’écart à +37 (94-57) ! C’est la quatrième défaite de suite de Miami qui perd la première place de la conférence et qui aura peut être à cœur d’éviter l’épouvantail Nets dans un potentiel duel au premier tour des playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Heat dans la tourmente. Après l’altercation entre Jimmy Butler et Udonis Haslem, tous les leaders du Heat avaient assuré qu’il n’y avait rien d’alarmant et que ce genre d’accrochage arrive fréquemment quand vous vous voulez gagner un titre. Force est de constater que quelque chose est cassé du côté de South Beach. On s’attendait à une réaction après trois défaites à domicile mais dès que les Nets ont haussé le ton, le Heat a été incapable de répondre. Jimmy Butler en particulier continue d’être étrangement passif.

– L’une des meilleures performances de la défense des Nets. Entre Kevin Durant, Kyrie Irving, Seth Curry, Patty Mills et bien d’autres, on sait que l’attaque de Brooklyn a le potentiel pour être dévastatrice. Cette nuit, c’est leur défense qui a crevé l’écran. Après avoir pris l’eau à Memphis et concédés 132 points, les Nets ont étouffé l’attaque de Miami avec une intensité et une activité défensive débordante. Kevin Durant a montré l’exemple et tout le monde a suivi derrière lui. Les Nets étaient sur toutes les lignes de passes et avaient un temps d’avance sur tout. S’ils parviennent à reproduire ces efforts, match après match, pour se mettre en rythme avant les playoffs, ça risque de faire mal.

– Steve Nash affine sa rotation. Avec un effectif quasiment au complet, on a vu un Steve Nash utilisé un Goran Dragic avec ou sans le duo Durant – Irving. Avec le Slovène à la baguette, Irving et/ou Patty Mills peuvent jouer loin du ballon et être plus agressif. Nic Claxton continue également de marquer des points en tant qu’energizer en sortie de banc. Cette nuit, il a dominé ses vis à vis. Enfin, Seth Curry a montré à quel point il pouvait punir les défenses adverses quand elles doivent venir aider sur Durant ou Irving. Steve Nash peut être satisfait de ce qu’il voit à quelques matchs de la fin de la saison régulière.

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Durant. La star des Nets a noirci la feuille de match, terminant avec 23 points, 5 passes, 3 rebonds, et 3 interceptions en 31 minutes de jeu.

✅ Seth Curry / Kyrie Irving. Les deux compères de la base arrière ont chacun eu leur moment. Irving a marqué 10 de ses 11 points en deuxième quart temps, alors que Curry a marqué 15 de ses 17 points en troisième quart-temps. Si Irving a été maladroit (4/11), il a tout de même distribué 6 caviars.

⛔ Jimmy Butler. L’arrière du Heat a marqué 7 points en premier quart temps avant de disparaitre de la circulation. Il a terminé le match avec ses 7 points à 2 sur 9 aux tirs, 6 rebonds, et 4 passes.

⛔ Kyle Lowry. Avec quatre ballons perdus et seulement une passe décisive, Lowry a souffert face à la défense des Nets. Il a tout de même marqué 12 points.

LA SUITE

Miami (48-28) : le Heat tentera de retrouver le chemin de la victoire face aux Kings lundi.

Brooklyn (39-35) : les Nets, 8e à l’Est, reçoivent les Hornets, 9eme, ce dimanche.