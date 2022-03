Victoire étriquée mais victoire quand même. Face à l’une des pires équipes de la ligue, les Nuggets ont évité de perdre une quatrième fois en cinq rencontres pour s’offrir un tout petit peu d’air à la sixième place à l’Ouest. Tout en restant sous la menace des Wolves, à seulement une victoire d’eux.

Les Nuggets avaient pourtant mis les ingrédients de leur côté pour passer une soirée tranquille en virant en tête après les douze premières minutes (32-25), avant de s’offrir le plus gros avantage en leur faveur, 16 unités, à l’approche de la pause (58-42). Écart finalement ramené sous la barre des dix points par les visiteurs au moment de rejoindre le vestiaire (58-49).

Nikola Jokic et les siens ont remis un coup d’accélérateur dans la période suivante pour compter onze points d’avance après trois quart-temps (87-76). Mais le Thunder va profiter de la présence du banc des Nuggets pour rester au contact, revenir au score sur une pénétration de Théo Maledon (97-97) à six minutes de la fin, et même repasser brièvement devant (103-105) trois minutes plus tard.

Heureusement que les locaux ont pu compter sur leur arme fatale, Nikola Jokic, dans les dernières possessions pour finir par s’imposer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La zone du Thunder. Cette défense a gêné l’attaque les Nuggets et a contribué au retour d’OKC dans le dernier quart-temps. Un choix qui a semblé logique de la part de Mark Daigneault tant leurs adversaires ont souffert derrière la ligne à 3-points. Face à cette défense, les remplaçants des Nuggets ont affiché leurs limites dans l’exécution.

– Denver trop fort dessous. 18 points de plus inscrits dans la raquette adverse (64-46), un différentiel de 11 rebonds captés (47-36)… Sans surprise, Nikola Jokic, Aaron Gordon et les autres ont dominé les débats à l’intérieur, dans un secteur où OKC n’avait pas les armes pour répondre.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Soirée calibre MVP type pour le Serbe qui a multiplié les bons choix dans le « money time » dont un ballon bien ressorti, alors que l’intérieur était pris à plusieurs, vers un Monte Morris ouvert à 3-points pour un tir décisif à 48 secondes de la fin.

✅ Aaron Gordon et Will Barton. Les rares lieutenants du Serbe à avoir signé une production digne de ce nom. Le second s’est surtout montré dans le troisième quart-temps, là où le premier s’est montré plus régulier tout au long de la soirée avec un gros chantier intérieur.

✅ ⛔ Théo Maledon. Après ses 25 points face au Magic, le Français enchaîne en terminant à nouveau meilleur marqueur de sa formation. L’arrière a inscrit 8 points dans le dernier quart-temps pour contribuer au retour de son équipe. Actif dans beaucoup de secteur, il a tout de même perdu 5 ballons et fini avec le pire impact au score (-13) du match.

⛔ Les shooteurs des Nuggets. Entre Will Barton, Austin Rivers ou Jeff Green, les Nuggets ont brillé par leur maladresse derrière la ligne à trois points. Préjudiciable lorsqu’il s’agit de sanctionner une défense de zone en face.

LA SUITE

Nuggets (44-31) : déplacement à Charlotte, lundi.

Thunder (21-53) : déplacement à Portland, lundi.