Loin de chez eux, les Cavaliers peinent à surmonter l’intensité des équipes de playoffs

L’odeur des playoffs se rapproche pour les Cavaliers mais son parfum semble encore un peu fort pour ce jeune groupe. Surtout à l’extérieur. Cleveland reste sur une seule victoire en sept matches loin de l’Ohio et il y a des grosses rencontres dans le lot.

Philadelphie deux fois, Miami, Chicago et enfin Toronto. Chaque partie s’est soldée par une défaite et une même sensation : l’intensité physique de l’adversaire a fait la différence.

« Il faut en passer par là. l n’y a pas remède si ce n’est affronter ça. Mettre les joueurs dans cette situation, c’est une opportunité pour grandir et apprendre », annonce JB Bickerstaff au Plain Dealer. « Je ne crois aux défaites et échecs, je trouve qu’on apprend », insiste de son côté Lamar Stevens.

Les Raptors et Pascal Siakam en tête (35 points), champions en 2019, savent eux négocier ces matches importants. Tout comme Philadelphie ou Miami, des franchises habituées à jouer les playoffs ces dernières années, évidemment.

« Il faut y aller et expérimenter cela j’imagine », reconnait Lauri Markkanen, qui n’a jamais joué une rencontre de playoffs. « On continue de dire que c’est un apprentissage, mais on doit faire mieux en début de match. On veut tous jouer des matches décisifs en fin de saison, on dit tous que c’est agréable de faire partie de ces matches-là. On doit simplement passer la vitesse supérieure et les transformer en victoires. »

Par ici la sortie du Top 6 ?

Il en va de leur place dans le Top 6 de la conférence Est. Avec cette défaite contre Toronto, les Cavaliers et la franchise canadienne partagent désormais le même bilan (41-32) et les premiers ont encore la sixième place grâce au tiebreaker (3-1 pour Cleveland cette saison) et gardent ainsi leur destin entre leurs mains.

« On a encore neuf matches à jouer et ils vont tous compter », annonce Lauri Markkanen. « On doit en gagner le plus possible. On a encore le contrôle et c’est tout ce qu’on pouvait demander. »

De plus, la défaite des Wizards contre les Bucks assure au moins une place pour le « play-in » pour les troupes de l’Ohio. Néanmoins, comme ils ont fait une grande partie de la saison dans le Top 6, avec une place directe pour les playoffs, jouer le « play-in » serait tout de même un petit échec. Une déception en tout cas. Et à moins de trois semaines de la fin de la saison régulière, il y a un vrai risque pour les Cavaliers.

Surtout que les Raptors auront un calendrier plus facile, avec sept matches à Toronto et plusieurs rencontres face à de faibles équipes – Indiana, Orlando ou encore Houston -, ou des moyennes comme Atlanta et New York. Les Cavaliers, eux, auront notamment les Bulls, les Sixers, les Mavericks, les Nets et les Bucks au programme…

« On n’a pas le choix », prévient JB Bickerstaff. « Ou plutôt, on a deux choix : se battre ou fuir. Les gars ne vont pas céder. On va tout donner. On est dans une position où on a le contrôle. Si on assure, alors tout ira bien. »