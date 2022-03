Au tour des Bucks de prendre une leçon de basket à Memphis

Après les Nets (et les Pacers), c’est donc le champion en titre qui est venu se prendre les pieds dans le tapis au FedEx Forum malgré l’absence de Ja Morant.

Les Bucks ont fait jeu égal en premier quart-temps (32-28) avant de céder face à l’agressivité des locaux, portés par la paire Bane-Jackson Jr et l’apport du trio Jones-Melton-Williams, sur le tir extérieur notamment. Memphis a ainsi passé un 13-4 pour se détacher (52-38) et préserver son avance jusqu’à la pause (59-44).

Alors qu’on attendait la réaction de Milwaukee en deuxième mi-temps, les Grizzlies ont plutôt bien géré leur écart dans le troisième quart-temps, entre les coups de feu de Desmond Bane, le bon passage de Dillon Brooks et un De’Anthony Melton toujours aussi clinique avec trois paniers de suite à 3-points en moins d’une minute pour porter la marque à 93-71.

Même si Giannis Antetokounmpo (18 points sur la période) a enclenché la vitesse supérieure pour essayer de préserver un brin de suspense, le 3-points de Kyle Anderson et le floater de Desmond Bane à la dernière seconde du troisième quart-temps ont maintenu Memphis à +19 (98-79).

Les Grizzlies ont rapidement sécurisé la victoire dans la foulée, s’en remettant une fois de plus à Desmond Bane avec ses deux drives agressifs vers le cercle, puis son interception conclue par une passe lobée pour Ziaire Williams afin d’assurer le coup (102-83). Jaren Jackson Jr a parachevé le succès des siens d’un dunk main gauche avant d’aller sur le banc et d’assister à la victoire finale des siens, 127 à 102.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une démonstration de plus. Même si Milwaukee évoluait sans Jrue Holiday, les Grizzlies ont encore impressionné par leur détermination et leur collectif malgré l’absence de Ja Morant. Un peu comme face à Brooklyn, les Bucks ont sorti une grosse prestation pour décrocher une victoire de prestige de plus.

Maîtres de la raquette. Au-delà du cas de Desmond Bane, de la paire Melton-Jones pour compenser au poste 1 et du retour gagnant de Dillon Brooks à l’aile, ce match était l’occasion de mesurer l’impact de la raquette des Grizzlies face au trio Antetokounmpo-Portis-Lopez des Bucks. Non seulement Memphis a dominé dans la lutte au rebond (54 à 46), on a pu constater l’apport toujours précieux de Steven Adams qui a été suppléé ce soir par un Xavier Tillman impeccable en l’absence de Brandon Clarke. Cette équipe a-t-elle un point faible ?

TOPS/FLOPS

✅ Desmond Bane. Au même titre que son équipe, l’arrière évolue avec une grande confiance. Et comme le reste de l’équipe, il sait élever son niveau de jeu lorsque les conditions l’exigent. Encore un match solide de sa part, avec le bouquet final pour terminer le boulot dès le début du quatrième quart-temps.

✅ De’Anthony Melton Entre Tyus Jones et lui, Memphis a de quoi voir venir lorsque Ja Morant n’est pas en tenue. De’Anthony Melton s’est distingué par son adresse extérieure et ses « and-one » à répétition dans le deuxième quart-temps. Mais que dire de ses 12 points en troisième quart-temps et de son coup de chaud qui a quasiment mis fin aux espoirs des Bucks.

⛔ Khris Middleton. Le Khris Middleton qu’on n’aime pas voir. Trop en retrait et donc pas en rythme, il a vécu une soirée compliquée en attaque, à 16 points à 5/16 au tir et 5 ballons perdus pour accompagner ses 5 rebonds et 5 passes décisives.

LA SUITE

Memphis (52-23) : les Grizzlies recevront Golden State ce lundi avec la possibilité de conforter leur deuxième place en cas de succès.

Milwaukee (46-28) : les Bucks enchaînent avec un déplacement à Philadelphie ce mardi.