Vainqueurs des Pelicans, les Spurs se replacent dans la course au « play-in »

Les Spurs peuvent encore croire en une qualification pour le « play-in ». Dans un match au couteau face aux Pelicans, neuvièmes à l’Ouest, les troupes de Gregg Popovich, toujours onzièmes, ont réussi à venir à bout de New Orleans au prix d’un effort collectif magnifié par le nouveau triple-double de Dejounte Murray.

Les Texans ont d’abord dû rattraper leur premier quart-temps raté, ponctué par un 10-2 en faveur des Pelicans (32-22). Pour contrer le trio Alvardo-McCollum-Valanciunas, San Antonio s’en est remis à Josh Richardson et Keldon Johnson, le tout mené de main de maître par Dejounte Murray, afin de passer un 13-2 et de reprendre l’avantage (44-45).

Le lay-up de Tre Jones et la claquette de Keldon Johnson à la dernière seconde ont ainsi permis aux Spurs de garder la tête à la pause (57-58). Les deux équipes ont continué à se rendre coup pour coup en troisième quart-temps pour aborder le dernier acte dos à dos (84-84).

La tension est monté d’un cran au fil des minutes, alors que les exploits de Jose Alvardo maintenaient les locaux dans le coup (92-90). Le salut des Spurs est alors passé par un 12-0 marqué par deux missiles à 3-points de Jock Landale (92-102).

A cinq minutes de la fin, les Pelicans ont tout tenté pour revenir et ont bien failli réussir le come-back de la soirée, grâce aux nouveaux coups d’éclat de Jose Alvarado, au 3-points de Trey Murphy III et aux deux paniers de CJ McCollum qui ont fini par ramener les locaux à 103-105.

Dejounte Murray puis Jock Landale ont manqué l’occasion de tuer le match, laissant à New Orleans l’opportunité d’égaliser ou de l’emporter sur le fil. Mais la tentative à 3-points de Jose Alvarado n’a pas trouvé la mire, laissant le loisir à Keldon Johnson de finir le travail pour assurer un court mais précieux succès sur la 13e passe décisive de la soirée de Dejounte Murray (103-107).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– San Antonio toujours en course. Qui aurait imaginé ces Spurs encore en lice pour la « post season » à un peu plus de deux semaines de la fin de la saison régulière ? Leur succès en Louisiane ce dimanche leur permet en tout cas de continuer à croire à cette 10e place, voire 9e, qui serait synonyme d’exploit. Les Spurs ne sont plus qu’à un match des Pelicans et des Lakers, et au regard du calendrier, les Texans restent plus que jamais en course !

– La force des Spurs. Celle-ci repose sur la diversité de ses armes et cela a contribué à faire la différence sur ce match, même s’il faut rappeler que New Orleans évoluait encore sans Brandon Ingram. Mais derrière le trio Alvarado-McCollum-Valanciunas, le reste des Pelicans n’ont que trop peu pesé, là où les Spurs ont compté 7 joueurs à 10 points et plus. Une polyvalence qui a servi à l’image du passage de Josh Richardson dans le deuxième acte ou aux paniers décisifs de Jock Landale dans le final.

TOPS/FLOPS

✅ Dejounte Murray. Le métronome, celui qui a donné le ton en impliquant ses coéquipiers alors qu’il a connu une soirée difficile au tir (4/19 dont 0/4 à 3-points). Il a contribué à trouver des solutions avec ses 13 passes décisives et a relativement bien pris soin du ballon (deux ballons perdus en 40 minutes).

✅ Jock Landale. Keldon Johnson et Josh Richardson auraient également pu être cités. Mais l’Australien s’est distingué par ses paniers cruciaux dans le dernier run des Spurs. Auteur de 10 points et 7 rebonds, il a également été le joueur qui a fini avec le meilleur +/- de son équipe, à +17.

✅ Jose Alvarado. Il n’a manqué que le panier de la gagne pour qu’il soit crédité d’un match parfait. Pour le reste, le meneur des Pelicans a été un poison permanent et il termine avec 23 points, à 10/19 au tir, 5 rebonds, 5 passes décisives et aucun ballon perdu. Lui aussi a signé le meilleur +/- de son équipe (+12).

⛔ Devonte’ Graham. Le meneur des Pelicans fait partie de ces joueurs qui se doivent d’élever leur niveau de jeu pour compenser les forfaits de joueurs majeurs. Or l’ancien joueur de Charlotte se montre encore trop irrégulier et a montré son mauvais visage sur ce match terminé à 6 points (2/10 au tir) et 2 passes décisives.

LA SUITE

New Orleans (31-43) : les Pelicans enchaînent avec un nouveau choc avec la réception des Lakers en « back-to-back » dès aujourd’hui.

San Antonio (30-44) : les Spurs terminent leur road trip de quatre matchs à Houston ce lundi.