Stats & Highlights | Les Sixers et les Nuggets résistent, les Bulls déçoivent

Pistons / 111 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval S. Bey 31 4/11 3/8 0/0 0 7 7 3 2 2 3 0 -7 11 13 I. Stewart 27 8/8 1/1 1/1 0 3 3 1 6 0 2 0 -10 18 20 C. Joseph 28 7/9 2/3 2/2 0 3 3 6 2 1 2 0 -6 18 24 C. Cunningham 36 7/15 1/5 3/3 1 4 5 8 3 1 6 1 -4 18 19 H. Diallo 20 3/7 0/0 3/3 2 0 2 2 4 0 1 0 -10 9 8 T. Lyles 21 6/11 0/3 6/9 1 4 5 1 1 0 2 1 +4 18 15 K. Hayes 25 3/5 2/3 0/0 0 3 3 5 2 0 3 2 +1 8 13 J. Jackson 17 1/2 0/1 1/1 0 2 2 1 2 0 1 1 +1 3 5 R. McGruder 24 2/4 2/4 0/0 0 2 2 1 3 0 2 0 +3 6 5 C. Stanley 11 1/3 0/1 0/0 0 2 2 0 4 0 0 0 -2 2 2 Total 42/75 11/29 16/19 4 30 34 28 29 4 22 5 111