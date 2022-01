Portland garde le cap jusqu’au bout à Toronto

Même privés de Damian Lillard, les Blazers ont des armes. Les Raptors peuvent en témoigner alors que Portland est venu glaner sa sixième victoire en huit matchs du côté de Toronto, notamment après une entame tonitruante.

Après 7 minutes de jeu marquées par les 3-points du trio McCollum-Simons-Little et un dunk de Jusuf Nurkic, Portland menait en effet 25 à 4 ! Relégués à -18 après 12 minutes suite à un nouveau 3-points signé Ben McLemore à la dernière seconde de la période, les locaux n’ont pu que constater les dégâts alors que les Blazers continuaient d’enfoncer le clou (15-33).

Avec cette fois un tandem Elleby-McLemore pour artiller de loin et faire le show, avant de passer le relais à CJ McCollum et Anfernee Simons. À une minute de la pause, le score affichait alors 64-30 en faveur de la franchise de l’Oregon.

Même dos au mur, les Raptors ont toutefois réagi, et de quelle manière ! Toujours à -19 à l’issue du troisième quart-temps (67-86), et comptant encore 24 points de retard à 8 minutes de la fin du match, Toronto s’est révolté en alignant un 25-8 en moins de 7 minutes, en s’appuyant sur Gary Trent Jr. et Fred VanVleet pour prendre feu de loin aux côtés d’un Pascal Siakam retrouvé (98-103).

D’un nouveau missile à 3-points, Fred VanVleet a ramené l’écart à -4 à moins de 90 secondes du buzzer final (101-105). Le temps pour Anfernee Simons de répliquer à son tour par deux paniers derrière l’arc avant de laisser Nassir Little mettre fin au suspense d’un ultime dunk pour assurer la victoire (114-105).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’entame tonitruante des Blazers. Comment se faciliter la tâche lors d’un match à l’extérieur ? Portland a livré la démonstration en moins de 7 minutes de jeu, marchant sur les Raptors pour porter l’écart à +21 ! La recette est finalement assez simple sur le papier : défense, transition, adresse extérieure. Trois ingrédients qui ont longtemps permis aux Blazers de tenir Toronto à bonne distance.

– Le retour fulgurant des Raptors. Même si le « comeback » des locaux n’est pas allé au bout, cette façon de répondre à l’orgueil, même quand le match peut sembler plié est toujours intéressant et parlant au niveau de l’état d’esprit d’un groupe. Les Raptors ont tout donné jusqu’à la fin. En 7 minutes, ils ont en tout cas rappelé qu’ils avaient les armes pour en faire frémir plus d’un avec le trio VanVleet-Trent Jr-Siakam.

TOPS/FLOPS

✅ Anfernee Simons. Parmi les trois joueurs qui ont terminé à 19 points avec Nassir Little et CJ McCollum, c’est peut-être celui qui mérite d’être mis le plus en avant. Pourtant pas le plus adroit au tir (6/18 même s’il a fait mal avec son 5/9 à 3-points), et malgré ses six ballons perdus, il a su garder le moral pour tuer les Raptors dans le final avec deux missiles derrière l’arc qui ont mis fin au suspense. Sans ces deux paniers « clutch », l’issue aurait peut-être été différente !

✅ Ben McLemore. Entre les absences de Damian Lillard, Norman Powell et le petit match de Robert Covington, c’est peut dire que Ben McLemore avait une « fenêtre de tir » à exploiter en sortie de banc. L’arrière a ainsi joué son rôle de sniper à merveille pour terminer à 17 points à 5/7 derrière l’arc. Un apport précieux pour le collectif de Chauncey Billups.

⛔ OG Anunoby. L’ailier n’a pas su prendre le train en route lorsque celui-ci est (enfin) reparti après le repos. En 42 minutes passées sur le terrain, OG Anunoby a pourtant été actif avec 8 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions, 2 contres. Son seul souci de la soirée a concerné le scoring puisqu’il termine à 4/15 dont 1/7 à 3-points qui fait tâche.

LA SUITE

Toronto (22-22) : prochain duel face à Charlotte, toujours à domicile.

Portland (20-26) : retour à la maison pour les Blazers qui recevront les Wolves ce mardi.