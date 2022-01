RJ Barrett et Julius Randle réchauffent le Madison Square Garden

Les deux formations ont de l’énergie à revendre, et le duel entre Ivica Zubac (et son petit hook shot) et Mitchell Robinson fait déjà des étincelles. Les hommes de Tom Thibodeau jouent à un très bon niveau, et artillent de loin, avec beaucoup de réussite pour le moment (7 sur 8 à 3-points pour commencer). Cam Reddish reçoit une ovation pour sa première avec les Knicks et la « second unit » de New York est très intéressante. Mais les Clippers regagnent en confiance, notamment parce que les Knicks laissent beaucoup d’espaces en défense. Malgré un 11-0 des Clippers, les coéquipiers d’Evan Fournier gardent la main, et rejoignent les vestiaires avec deux possessions d’avance (66-61).

La bande de Julius Randle serre la vis en défense, et les Angelinos galèrent à trouver le cercle durant les premières minutes de la seconde période. Reggie Jackson se met à planter ses tirs mi-distance, et la défense de Nicolas Batum freine l’influence de Julius Randle, au four et au moulin.

Les Knicks sont en contrôle des opérations, mais se méfient des Clippers qui ne lâchent pas si facilement que cela. Julius Randle colle quelques précieux tirs à mi-distance pour donner un peu plus d’air aux siens. Les New-Yorkais restent concentrés et finissent le travail, s’imposant à domicile (110-102). Les Clippers peuvent regretter leur maladresse à 3-points et les lancers-francs laissés en route.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La première de Cam Reddish. Accueilli par une ovation du Garden, Cam Reddish a effectué des débuts bien discrets. Rappelons qu’il n’avait plus joué depuis deux semaines. Et c’était face aux Clippers pour trois petites minutes pour son dernier match avec les Hawks.

– Une entame parfaite. Un superbe 8/11 à 3-points pour débuter, et voilà comment réchauffer le public. Randle (2/3), Barrett (2/2) et Quickley (2/2) ont enflammé le Garden. Avec 39 points inscrits lors des douze premières minutes, les Knicks ont preuve d’une grande efficacité offensive, comme rarement cette saison.

–20 + 20 = victoire quasi assurée. Lorsque Julius Randle (24 points) et R.J Barrett (28 points) atteignent chacun la barre des 20 points lors de la même rencontre, le bilan des Knicks est de six victoires pour une seule défaite. Les deux ont été très intéressants en attaque, patients et collectifs.

TOPS/FLOPS

✅ Julius Randle. Après quelques attitudes et prestations décevantes lors des derniers matches, le buffle des Bockers a enfin redressé la barre (24 points, 9 rebonds, 5 passes décisives). Solide en défense, et appliqué en attaque, il a sorti son costume de franchise player en ce dimanche après-midi au Garden. Quand il est dans cet état d’esprit et concentré, il est l’un des meilleurs intérieurs de la ligue.

✅ RJ Barrett. Après une première période de feu (17 points), le Canadien a poursuivi sur sa lancée lors de la seconde période en ayant un impact sur le jeu des deux côtés du parquet. RJ Barrett monte en puissance et se montre de plus en plus précis loin du cercle, alors que son envergure est aussi intéressante pour la défense locale. Avec 14 prises, il égale ainsi son record de rebond en carrière au Madison Square Garden.

⛔ Marcus Morris. Titulaire, l’ailier n’a rien apporté à son équipe. Toujours aussi râleur après les arbitres et jamais responsable pour ses erreurs, il a été un poids pour sa formation. Auteur d’un horrible 0/9 aux tirs, il a raté ses retrouvailles avec son ancien public.

LA SUITE

New York (23-24) : semaine compliquée avec un premier déplacement lundi à Cleveland.

LA Clippers (23-25) : suite du « road trip » avec un déplacement à Washington