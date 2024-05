Un journaliste sanctionné après sa remarque déplacée envers Caitlin Clark

Journaliste au Indianapolis Star, Gregg Doyel ne couvrira par la saison rookie de Caitlin Clark avec le Fever. Tel en a décidé sa direction, et c’est évidemment une sanction après sa remarque déplacée envers la nouvelle pépite du basket américain. Au journal, on a refusé de s’expliquer sur cette sanction, confirmant simplement que cette saison, « Gregg Doyel ne va pas suivre l’Indiana Fever« . Ce dernier n’a d’ailleurs plus écrit le moindre article depuis le 29 avril.

Tout est parti d’un échange lors de la conférence de presse de Caitlin Clark, après la Draft. Au moment de prendre la parole, le journaliste fait un coeur avec ses doigts à la joueuse. Un geste que Clark adresse à ses proches après chaque rencontre. Voici la suite de l’échange.

Clark: « Vous appréciez ce geste ? »

Doyel: « Je suis content que vous soyez là »

Clark: « Oui, je fais ce geste à ma famille après chaque match. C’est très sympa. »

Doyel : « Eh bien, commencez par me le faire, et on s’entendra bien ».

Une remarque qui avait jeté un froid en pleine conférence, et provoqué un tollé général. Quant à Doyel, il a semble-t-il mis du temps à comprendre que sa remarque était offensante. C’est ce qu’il faut en conclure de ses excuses publiées sur les réseaux sociaux.

« Pressé d’être intelligent, familier et accueillant (c’est du moins ce que je pensais), j’ai offensé Caitlin et sa famille », a-t-il écrit. « Après être passé par le déni, puis par la colère, à me demander pourquoi j’étais en tort, je prends maintenant conscience que ce que j’ai dit et la manière de le dire était inappropriée, inappropriée, inappropriée. J’insiste, c’était tout simplement inadmissible. »