Pour surmotiver ses joueurs, Mike Malone a fait une compilation des critiques

On ne va pas ressortir l’adage de Rudy Tomjanovich à chaque fois, mais Mike Malone n’a pas apprécié qu’on « sous-estime » ses Nuggets après les deux défaites concédées à domicile face aux Wolves. Résultat : le coach des Nuggets a trouvé un moyen original de surmotiver ses joueurs, et « pendant quatre quart-temps, j’ai vu le basket de Denver« .

« On est toujours en train de tester et de découvrir la nature humaine et ce dont les gars sont faits lorsqu’ils sont dos au mur » rappelle l’entraîneur de Denver à propos de la réaction de ses joueurs. « J’ai donc fait un montage vidéo, et je ne savais pas si j’allais le montrer aux joueurs. Je l’ai montré à Deandre Jordan, et il m’a encouragé à le montrer à tout le monde. »

« Des gens qui disaient qu’on était cramé, et que les Wolves possèdent la meilleure équipe… »

Mais qu’y avait-il dans ce montage ? « C’était un montage de deux minutes avec tous ces gens qui donnent leur avis, qui expliquaient que la série était finie et que c’était bouclé » poursuit Mike Malone. « Des gens qui disaient qu’on était cramé, et que les Wolves possèdent la meilleure équipe… Toutes ces personnes, et vous savez de qui je parle… Ce n’est pas un tacle de ma part, vu le scénario des deux premiers matches, mais peut-être que j’aurais dit la même chose. La plupart du temps, je n’y prête pas attention mais là, je me suis dit que ça pouvait les toucher au plus profond d’eux-mêmes. Et si cela ne résonne pas en vous en tant que compétiteur, je ne sais pas ce qu’il vous faut… »

Même si les Nuggets n’avaient évidemment pas besoin de ça pour être motivés, Nikola Jokic a reconnu que ce montage et les mots de Mike Malone avaient produit leur petit effet.

« C’est un message qui permet de rappeler à chacun ce qu’on est, et ce qu’on est capable de faire » témoigne le Serbe. « On a été au sommet, et on a été dans des situations où l’on était au plus bas. On sait comment réagir, on sait jouer comme des champions, et on avait le bon état d’esprit ce soir. »