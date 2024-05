Le MVP de la nuit | Nikola Jokic, le facilitateur

Puisque les Wolves avaient trouvé la parade pour freiner son influence, Nikola Jokic a décidé de se mettre en retrait. Ou plutôt de faire jouer les autres. Jamal Murray et Aaron Gordon agressifs, il ne prend qu’un tir dans les cinq premières minutes, mais en revanche, le MVP 2024 implique tout le monde.

La preuve : ses quatre coéquipiers inscrivent chacun un panier avant lui. Pendant ce temps-là, Nikola Jokic noircit la feuille de stats pour signer, au final, une performance ultra complète : 24 points à 10/18 aux tirs, 14 rebonds, 9 passes, 3 interceptions et 3 contres !

« J’ai trouvé qu’on avait joué de manière plus simple et on ne leur a pas donné l’occasion d’être agressif » explique le pivot All-Star. « On a couru un peu plus vite et on s’est donné une chance d’avoir plus de temps en attaque. On n’a pas perdu de ballons, on a bien défendu, on a pris les rebonds, et on était bien plus agressifs qu’eux. Voilà ce qui a changé dans cette rencontre. »

Un vrai travail de sape

Mais le pivot serbe n’a pas été non plus passif, et lorsqu’il a fallu enfoncer le clou et plier le match, c’est lui qui a frappé. Au milieu du 3e quart-temps, le « Joker » prend le match à son compte pour inscrire 13 de ses 24 points en six minutes. Rudy Gobert puis Karl-Anthony Towns sont dépassés, et les Nuggets terminent le quart-temps à +27.

Ce sera l’écart final. Une manière de rappeler que le meilleur joueur du monde, c’est lui, et que les Nuggets sont les champions NBA. C’était le message de Mike Malone avant la rencontre.

« C’est un message qui permet de rappeler à chacun ce qu’on est, et ce qu’on est capable de faire » conclut Nikola Jokic. « On a été au sommet, et on a été dans des situations où l’on était au plus bas. On sait comment réagir, on sait jouer comme des champions, et on avait le bon état d’esprit ce soir. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.