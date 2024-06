Guéri d’un cancer de la prostate, Alonzo Mourning incite les hommes à se faire dépister

« La vie était belle et extraordinaire pour moi, mais si j’avais ignoré de me faire examiner et que j’avais laissé faire, le cancer se serait propagé dans tout le corps ». Dans une interview accordée à ESPN, Alonzo Mourning révèle qu’il s’est fait opérer en mars d’un cancer de la prostate. Des tests supplémentaires ont révélé que le cancer ne s’était pas propagé, et que l’ancien intérieur des Hornets et du Heat était totalement guéri après l’ablation de la prostate.

Champion NBA après avoir subi la greffe d’un rein à 33 ans, Alonzo Mourning milite aujourd’hui pour que les hommes de 45 ans et plus se soumettent régulièrement à des dépistages des cancers de la prostate et du colon.

Un sujet ‘ »tabou »

« Ce qui m’effraie dans cette maladie, c’est qu’il y a tant d’hommes qui se sentent bien et qui ont ce cancer en eux sans le savoir », confie l’actuel dirigeant du Heat. « Malheureusement, en tant qu’hommes, nous n’aimons pas aller chez le médecin, mais c’est le seul moyen de savoir ce qui se passe dans notre corps. Le cancer de la prostate et même le cancer du côlon sont des tueurs silencieux et de nombreux hommes ne reçoivent le diagnostic que lorsqu’il est trop tard. »

Pour Alonzo Mourning, ce serait même « tabou pour les hommes de parler de problèmes de santé ». « Si je n’avais pas subi de contrôles de routine, je ne serais probablement pas ici pour en parler. Je veux que les hommes soient proactifs en matière de santé » réclame-t-il.