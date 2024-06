« Free agent », Haywood Highsmith attend de voir la proposition du Heat

« La route a été longue avant d’en arriver là. » La route de Haywood Highsmith est certes peu commune, mais le Heat en a vu d’autres. Celle du joueur non-drafté à la sortie de sa petite université (Wheeling en division II), passé par la G-League ou encore le championnat allemand avant de retrouver sa place en NBA, à Miami.

« Ils m’ont donné une opportunité. Je suis donc très reconnaissant envers cette organisation de m’avoir fait venir, de m’avoir fait passer par ce système de développement », affiche l’ailier, cité par le Sun Sentinel et qui, après trois ans en Floride, se retrouve dans un moment charnière.

« Free agent », Haywood Highsmith va-t-il trouver un terrain d’entente avec les dirigeants pour prolonger son bail ? Ou suivre la route de joueurs du même profil que lui, Gabe Vincent et Max Strus ? Non-draftés également, ils avaient préféré quitter le Heat pour des contrats plus importants, respectivement aux Lakers et aux Cavs.

« Je ne peux pas prendre ma décision en fonction de ce que j’aime ou n’aime pas. Je dois prendre la décision qui me convient le mieux. Gabe et Max ont adoré être ici, j’adore aussi. Ils ne sont pas restés, alors je ne sais pas ce qui m’attend. Rien n’est sur la table, on va voir », affiche le joueur de 27 ans, qui aimerait rester et dont la « priorité » est d’être auprès de sa fille.

Un compétiteur comblé à Miami

Mais la question salariale sera également un facteur pour lui. Cette saison, il émargeait à un peu moins de 2 millions de dollars. Ce qui peut paraître peu pour un joueur de rotation toujours utile pour sa défense et sa capacité à sanctionner de loin (près de 40% à 3-points cette saison). Même s’il a souffert niveau adresse face aux Celtics au premier tour (seulement 5 points de moyenne à 19% de loin).

Le souci pour lui est que le Heat doit également gérer le cas Caleb Martin, qui devrait ramasser un paquet de millions de dollars. Pas certain donc que le Heat puisse conserver les deux hommes.

« Je dirais qu’il y a un sentiment familial ici. On se sent vraiment en famille. Il s’agit avant tout de gagner, de trouver les moyens de gagner un titre, de trouver les moyens de concourir pour le titre. Il n’est pas question de ‘tanking’ ou de ‘load management’, rien de tout ça. Ils ne pensent qu’à gagner et je respecte cela en tant que compétiteur », termine Haywood Highsmith, qui doit donc attendre avant d’y voir plus clair.

Haywood Highsmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHL 5 8 40.0 20.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 1.8 2021-22 MIA 19 9 34.8 32.1 40.0 0.5 0.8 1.4 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 2.3 2022-23 MIA 54 18 43.1 33.9 46.4 1.1 2.4 3.5 0.8 1.5 0.7 0.8 0.3 4.4 2023-24 MIA 66 21 46.5 39.6 63.9 1.0 2.2 3.2 1.1 1.8 0.8 0.5 0.5 6.1 Total 144 18 44.3 36.8 53.5 0.9 2.1 3.0 0.8 1.5 0.6 0.6 0.4 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.