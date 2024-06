Durant les 24 premières minutes du Game 1 des Finals 1992 face aux Blazers, Michael Jordan a été géant et a battu le record d’Elgin Baylor pour le plus grand nombre de points inscrits dans une première mi-temps des Finals (35 contre 33 pour l’intérieur des Lakers, en 1962).

Six fois consécutivement, le numéro 23 des Bulls trouvera la cible derrière la ligne à 3-points, ce qui constitue à l’époque également un « must ». L’image de « His Airness » se tournant vers la table de marque et haussant les épaules en signe de surprise s’imprime dans toutes les rétines.

Sous les yeux de Magic Johnson, son futur coéquipier avec la « Dream Team« , il terminera la soirée avec 39 points (16/27 dont 6/10 à 3-pts), 11 passes décisives, 3 rebonds et 2 interceptions.

Surpris d’être « aussi chaud »

« Les 3-points étaient comme des lancers-francs » commentera carrément Michael Jordan après le match. « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé mais ils rentraient… Personne ne s’y attendait, mais j’ai saisi ma chance. Je me suis surpris moi-même d’être aussi chaud. »

Un coup de chaud qui va écœurer les Blazers, relégués à 15 points à la pause, et qui lâcheront prise au retour des vestiaires. Une dérouillée restée dans l’histoire sous le nom du « Shrug Game », pour ce « haussement d’épaule ».

« Michael a été incroyable ce soir, et c’est le meilleur match que je l’ai vu jouer », résumera Horace Grant, qui en avait pourtant vu beaucoup d’autres…